Logo
Large banner

Od 1. decembra anketno istraživanje poljoprivrednih gazdinstava

Izvor:

ATV

27.11.2025

09:29

Komentari:

0
Од 1. децембра анкетно истраживање пољопривредних газдинстава
Foto: ATV

Republički zavod za statistiku će u periodu od 1. do 15. decembra realizovati anketno istraživanje pod nazivom "Godišnje istraživanje poljoprivrednih gazdinstava, 2025".

Anketom će biti obuhvaćeno oko 5.000 poljoprivrednih gazdinstva, od čega oko 4.600 porodičnih i 400 gazdinstava pravnih lica i preduzetnika lociranih na teritoriji Republike Srpske. Anketiranje poljoprivrednih gazdinstava će putem telefona raditi obučeni i ovlašteni anketara Zavoda, saopšteno je iz Zavoda.

Петер Сијарто-23092025

Svijet

Sijarto sletio u Banjaluku

Ovom statističkom aktivnošću će se, prema definicijama propisanim važećim EU regulativama, metodološkim uputstvima i preporukama Evrostata, prikupiti podaci o korištenom poljoprivrednom zemljištu, ostvarenoj proizvodnji, zasijanim površinama u jesenjoj sjetvi, površini i cijeni zemljišta uzetog u zakup, kao i podaci o brojnom stanju stoke i ostvarenoj stočarskoj proizvodnji.

Anketa predstavlja redovno statističko istraživanje na uzorku koje se provodi u godišnjoj dinamici.

Prikupljeni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske, navodi se u saopštenju.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Nastavljamo saradnju i rad sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u institucijama BiH

Iz Republičkog zavoda za statistiku pozivaju sva poljoprivredna gazdinstva koja su obuhvaćena ovim anketnim istraživanjem da prihvate saradnju i daju korektne odgovore ovlaštenim anketarima Zavoda i tako doprinesu uspjehu ove ankete.

Podijeli:

Tagovi:

Republički zavod za statistiku

Poljoprivrednici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

4 h

0
Радијатор гријање

Savjeti

Jednostavan trik koji će dom učiniti toplijim za samo nekoliko minuta

4 h

0
За шта грађани највише новца издвајају?

Društvo

Za šta građani najviše novca izdvajaju?

4 h

0
Меколи Калкин промијенио име: Познато како се Кевин из филма "Сам у кући" сада зове

Kultura

Mekoli Kalkin promijenio ime: Poznato kako se Kevin iz filma "Sam u kući" sada zove

4 h

0

Više iz rubrike

Вишковић за АТВ: Спремно смо дочекали прве снијежне падавине

Republika Srpska

Višković za ATV: Spremno smo dočekali prve sniježne padavine

5 h

3
Минић: Српска има институционални одговор

Republika Srpska

Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

6 h

0
Петер Сијарто

Republika Srpska

Sijarto danas dolazi u Banjaluku

6 h

0
Ковачевић: Побједа Синише Карана најбоља платформа за стабилизацију Српске

Republika Srpska

Kovačević: Pobjeda Siniše Karana najbolja platforma za stabilizaciju Srpske

15 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner