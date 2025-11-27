Od 1. decembra anketno istraživanje poljoprivrednih gazdinstava

Republički zavod za statistiku će u periodu od 1. do 15. decembra realizovati anketno istraživanje pod nazivom "Godišnje istraživanje poljoprivrednih gazdinstava, 2025".

Anketom će biti obuhvaćeno oko 5.000 poljoprivrednih gazdinstva, od čega oko 4.600 porodičnih i 400 gazdinstava pravnih lica i preduzetnika lociranih na teritoriji Republike Srpske. Anketiranje poljoprivrednih gazdinstava će putem telefona raditi obučeni i ovlašteni anketara Zavoda, saopšteno je iz Zavoda.

Ovom statističkom aktivnošću će se, prema definicijama propisanim važećim EU regulativama, metodološkim uputstvima i preporukama Evrostata, prikupiti podaci o korištenom poljoprivrednom zemljištu, ostvarenoj proizvodnji, zasijanim površinama u jesenjoj sjetvi, površini i cijeni zemljišta uzetog u zakup, kao i podaci o brojnom stanju stoke i ostvarenoj stočarskoj proizvodnji.

Anketa predstavlja redovno statističko istraživanje na uzorku koje se provodi u godišnjoj dinamici.

Prikupljeni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske, navodi se u saopštenju.

Iz Republičkog zavoda za statistiku pozivaju sva poljoprivredna gazdinstva koja su obuhvaćena ovim anketnim istraživanjem da prihvate saradnju i daju korektne odgovore ovlaštenim anketarima Zavoda i tako doprinesu uspjehu ove ankete.