Kovačević: Pobjeda Siniše Karana najbolja platforma za stabilizaciju Srpske

Pobjeda Siniše Karana na prijevremenim predsjedničkim izborima odlična je platforma za stabilizaciju političke situacije u Republici Srpskoj, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je naveo da je sada, nakon prijevremenih predsjedničkih izbora, idealna prilika za potpunu stabilizaciju prilika u Republici Srpskoj i novi zamah.

"Na izborima smo sačuvali institucionalnu stabilnost i sada ulazimo u period ekonomskog snaženja Srpske i poboljšanja standarda građana. Naša pobjeda odlična je platforma za stabilizaciju situacije u Srpskoj. Naše učešće na ovim izborima upravo je i bila borba za tu stabilizaciju", rekao je Kovačević.

On je napomenuo da narod Republike Srpske ove izbore nije htio, što je i pokazao malom izlaznošću.

Prema njegovim riječima, na malu izlaznost uticala je činjenica da je riječ o vanrednim izborima koji ne mogu da se porede sa redovnim.

"Nije isto interesovanje građana, što dokazuju i prvi vanredni predsjednički izbori održani 2007. godine nakon smrti tadašnjeg predsjednika Milana Jelića", naveo je Kovačević.

On je ponovio da je cilj izbora bio da se udari na najznačajniju instituciju Srpske – predsjednika koji izražava državno jedinstvo i da zatim taj neko raspusti Narodnu skupštinu te da Srpska uđe u potpuni nered.

Kovačević je istakao da je apsolutno tačno ono što je rekao predsjednik stranke Milorad Dodik da je SNSD na ovim izborima odradio minimum, a opozicija maksimum.

On je dodao da je na ovim izborima značajan faktor bilo oko 25.000 glasova Bošnjaka, koji su podržali kandidata opozicije.

Kovačević je odbacio navode o tome da je SNSD na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske izgubio određen broj glasača, te istakao da vrijeme Milorada Dodika i SNSD-a tek dolazi i da će novi interval snage pokazati naredni izbori.

Komentarišući rezultat izbora u Banjaluci, Kovačević je rekao da je vladajuća koalicija u Skupštini grada u odnosu na prošlogodišnje lokalne izbore "pala" za oko 7.000 glasova, dok je opozicija izgubila oko 30.000.

"Nisam zadovoljan rezultatom u Banjaluci, ali razumijem volju Banjalučana i trudiću se da nešto promijenim i da mi kao SNSD promijenimo nešto u Banjaluci. Ozbiljno i posvećeno ćemo raditi da SNSD u Banjaluci vratimo i SNSD-u i Banjaluci", poručio je Kovačević.

On je upitao zašto opozicija ima problem da prihvati izborne rezultate u Doboju, Zvorniku, Laktašima i na svim mjestima u kojima su izgubili?

"Tamo gdje oni pobjede to je pošteno, a gdje izgube to je, kažu, ukradeno", rekao je Kovačević za RTRS.

Prema njegovim riječima, glasači koalicije su bili jedinstveni, za razliku od opozicionih stranaka koje nemaju međusobnu podršku.

On je ukazao da vlast izvojevala mnoge rezultate, podsjetivši na diplomatsku ofanzivu kojom su ukinute sankcije mnogim zvaničnicima Srpske i izvojevane značajne diplomatske pobjede.

"Te pobjede vidjeli smo na posljednjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN na kojoj su tri najveće svjetske sile, SAD, Rusija i Kina podržale sve ono što je politika Republike Srpske. To pokazuje da smo uspjeli da resetujemo odnose velikih igrača prema nama", ocijenio je Kovačević.

On je rekao da ne postoje indicije da će odluke o Republici Srpskoj biti prepuštene zemljama koje joj nisu naklonjene, poput Njemačke, Francuske i Velike Britanije.

"Englezi se trude da budu dio svake čorbe. Ali sada, na nekom višem nivou, postoji jasna, potpuno drugačija platforma, a to je dogovor tri naroda i dva entiteta", naglasio je Kovačević.

On je rekao da iz Federacije BiH žele koncept nametanja rješnjenja, a ne dogovora koja njima odgovaraju, a protiv su interesa Srpske, ali i hrvatskog naroda.

KOVAČEVIĆ: ANA TRIŠIĆ BABIĆ NAJBOLjI IZBOR ZA PREGOVARAČA SA EU

SNSD treba dati glavnog pregovarača sa EU, kao najveća stranka iz Republike Srpske, a najbolji izbor za to je Ana Trišić Babić, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Mislimo da je Ana Trišić Babić neko ko može na najbolji mogući način da radi taj tehnički i jako značajan posao, gdje je potrebna osoba od političkog autoriteta koja može da komunicira sa Sarajevom, Banjalukom, Mostarom, svim kantonima, te da ima političku snagu iza nje. Ana Trišić Babić to u SNSD-u sigurno ima", naveo je Kovačević.

On je rekao da SNSD i dalje smatra da je EU put najbolji put za Republiku Srpsku, ali samo do one linije koja mora biti potpuno jasna, a to je da ne smije ni na koji način da bude ugrožena pozicija Srpske.

"Sve dok nije ugrožena pozicija Republike Srpske gledaćemo da i taj EU put iskoristimo kako bismo na svaki mogući način poboljšali kvalitet života ljudi u Srpskoj", rekao je Kovačević.

On je dodao da će u narednoj godini u Srpskoj doći do znatnog podizanja životnog standarda.

"Prosječna plata u Srpskoj mora da bude 2.000 KM", rekao je Kovačević.

On je naveo da će doći do realizacije četiri milijarde javnih investicija u Srpskoj.

"Idemo snažno da stvaramo nova radna mjesta, da dovodimo nove investitore i da podižemo kvalitet života i životni standard ljudi", rekao je Kovačević.

Govoreći o posjeti delegacije Republike Srpske Mađarskoj i primjedbama opozicije na sastav delegacije, Kovačević je rekao da bi u toj delegaciji bio samo Milorad Dodik sa saradnicima da se pitao samo narod Republike Srpske, ali da su na to uticali drugi faktori koji su ozbiljno rušili ustavni kapacitet i narodnu volju.

Kovačević je naveo da Mađarska i dalje prepoznaje da je Dodik još uvijek ključna politička figura u Republici Srpskoj.

On je dodao da su oni koji su htjeli da ruše Republiku Srpsku željeli da danas u Mađarskoj ne borave ni Milorad Dodik, ni Siniša Karan, ni Ana Trišić Babić.

"Željeli su da tu bude neko ko će biti spreman da ide na noge Kristijanu Šmitu i da od njega dobija naloge kako treba da se vodi Republika Srpska. Mi nismo ti, mi se otvoreno borimo i borićemo se protiv tog političkog koncepta", rekao je Kovačević za RTRS.

On je naveo da je vrlo bitno što je Mađarska pod vođstvom Viktora Orbana postala značajan prijatelj Republike Srpske u smislu političkog dijaloga, ekonomske saradnje i zaštite Srpske u institucijama EU.

Kovačević je naveo da je sastanak Dodika i Orbana znak da je Republika Srpska i politika SNSD-a prepoznata na ozbiljnom međunarodnom nivou.