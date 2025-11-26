Logo
Large banner

Srpska nastavlja da jača i unapređuje odnose sa Mađarskom

Autor:

Ines Đanković

26.11.2025

19:08

Komentari:

0
Српска наставља да јача и унапређује односе са Мађарском
Foto: ATV

Srpska nastavlja da jača i unapređuje odnose sa Mađarskom. Potvrđuje to i današnji sastanak delegacije Republike Srpske sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Razgovaralo se o jačanju strateške saradnje, nizu ekonomskih projekata koji su u toku ali i daljem razvoju političke situacije, kaže prvi čovjek SNSD- a. Dodaje i da su Orbanov tim upoznali o situaciji u Srpskoj, izborima koji su održani, kako kaže na bazi očigledno neustavne odluke i procesa koji je kako kaže bio više haranga u nastojanju da se Srpska stavi u jedan proces dezintegracije i destabilizacije.

"I osnovna stvar koju smo mi željeli ovdje jeste da je ono što se dešava u Republici Srpskoj je stvar kontinuiteta, političkog i svakog drugog, a posebno kontinuiteta visoke saradnje sa Mađarskom stranom. Zahvalni smo Mađarskoj za svu pažnju. Razgovarali smo o novim projektima i novim političkim procjenama i onome što predstavlja naš uobičajen posao", kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Nakon susreta u mađarskoj Vladi, delegacija je obišla i budimskog mitropolita Lukijana. Za Srbe u Mađarskoj ovo je, događaj od posebnog značaja.

"Pogotovo ono što nam je zajedničko to je naša pravoslavna vjera, naša pravoslavna crkva koja nas okuplja. Ja uvijek, u šali kažem kada nam dođu naši, iz naše matične zemlje, Republike Srpske, to je onda za nas Srbe ovdje u Mađarskoj crveno slovo, odnosno praznik. U to ime dobrodošli i gospodin Dodik kao lider Srba i naš budući predsjednik, odnosno izabrani predsjednik gospodin Karan", rekao je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit budimski Lukijan.

"Zato je važno da mi iz Republike Srpske uložimo dodatne napore i u to unesemo još više ljubavi, očekivanja, volje i želje kako bi naša zajednica bila prepoznata i stabilna i da ne osjeća one logističke i materijalne pretpostavke kao problem", ističe Dodik.

Jedna od tema bila je i sve veći broj studenata iz Republike Srpske koji obrazovanje nastavljaju u Mađarskoj. Delegacija kaže da će učiniti sve da im se obezbijedi smještaj u kojem mogu da borave do kraja svog školovanja.

"Ovo je upravo jedan primjer da jednoj relativno maloj zajednici ovdje mi uradimo dodatne napore, da učinimo još bolje uslove koje oni mogu imati ovdje. Sve u cilju da što više naših građana, učenika, studenata dođu ovdje da studiraju, stvaraju svoje porodice. Da im ojačamo još taj veći položaj", kaže Siniša Karan, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Dogovoreno je još prisnije povezivanje Banjaluke i Budimpešte. Pričalo se i o zajedničkim koracima na međunarodnom planu.

"Premijer Orban i članovi njegovog kabineta, na neki način su zaista gestom koji su prema nama pokazali, nisu mogli ni da sakriju ne samo iznenađenje nego i neku vrstu divljenja kako smo mi u Republici Srpskoj uspjeli da izađemo iz ove jedne potpuno neuobičajene, teške situacije po Republiku Srpsku i Banjaluku", kaže Ana Trišić Babić, v. d. predsjednika Republike Srpske.

Premijer Orban upoznao je delegaciju Srpske sa razgovorima koje je vodio u Vašingtonu, a koji su od velikog značaja za Zapadni Balkan i cijelu Evropu. Bilo je riječi i o poziciji SAD prema regionu i mogućim dešavanjima u Evropi.

Podijeli:

Tagovi:

Viktor Orban

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик због Сијарта назвао Хелеза глупим: БиХ не треба да постоји

Republika Srpska

Dodik zbog Sijarta nazvao Heleza glupim: BiH ne treba da postoji

19 h

5
Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу

Republika Srpska

Bodiroga: Tražimo ponavljanje izbora i u Bratuncu

20 h

11
Минић: Вјерујем у право и правду - Влада Српске изабрана складу са законима и Уставом

Republika Srpska

Minić: Vjerujem u pravo i pravdu - Vlada Srpske izabrana skladu sa zakonima i Ustavom

20 h

0
Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске

Republika Srpska

Narodna skupština usvojila drugi rebalans Budžeta Srpske

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner