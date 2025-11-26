Srpska nastavlja da jača i unapređuje odnose sa Mađarskom. Potvrđuje to i današnji sastanak delegacije Republike Srpske sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Razgovaralo se o jačanju strateške saradnje, nizu ekonomskih projekata koji su u toku ali i daljem razvoju političke situacije, kaže prvi čovjek SNSD- a. Dodaje i da su Orbanov tim upoznali o situaciji u Srpskoj, izborima koji su održani, kako kaže na bazi očigledno neustavne odluke i procesa koji je kako kaže bio više haranga u nastojanju da se Srpska stavi u jedan proces dezintegracije i destabilizacije.

"I osnovna stvar koju smo mi željeli ovdje jeste da je ono što se dešava u Republici Srpskoj je stvar kontinuiteta, političkog i svakog drugog, a posebno kontinuiteta visoke saradnje sa Mađarskom stranom. Zahvalni smo Mađarskoj za svu pažnju. Razgovarali smo o novim projektima i novim političkim procjenama i onome što predstavlja naš uobičajen posao", kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Nakon susreta u mađarskoj Vladi, delegacija je obišla i budimskog mitropolita Lukijana. Za Srbe u Mađarskoj ovo je, događaj od posebnog značaja.

"Pogotovo ono što nam je zajedničko to je naša pravoslavna vjera, naša pravoslavna crkva koja nas okuplja. Ja uvijek, u šali kažem kada nam dođu naši, iz naše matične zemlje, Republike Srpske, to je onda za nas Srbe ovdje u Mađarskoj crveno slovo, odnosno praznik. U to ime dobrodošli i gospodin Dodik kao lider Srba i naš budući predsjednik, odnosno izabrani predsjednik gospodin Karan", rekao je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit budimski Lukijan.

"Zato je važno da mi iz Republike Srpske uložimo dodatne napore i u to unesemo još više ljubavi, očekivanja, volje i želje kako bi naša zajednica bila prepoznata i stabilna i da ne osjeća one logističke i materijalne pretpostavke kao problem", ističe Dodik.

Jedna od tema bila je i sve veći broj studenata iz Republike Srpske koji obrazovanje nastavljaju u Mađarskoj. Delegacija kaže da će učiniti sve da im se obezbijedi smještaj u kojem mogu da borave do kraja svog školovanja.

"Ovo je upravo jedan primjer da jednoj relativno maloj zajednici ovdje mi uradimo dodatne napore, da učinimo još bolje uslove koje oni mogu imati ovdje. Sve u cilju da što više naših građana, učenika, studenata dođu ovdje da studiraju, stvaraju svoje porodice. Da im ojačamo još taj veći položaj", kaže Siniša Karan, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Dogovoreno je još prisnije povezivanje Banjaluke i Budimpešte. Pričalo se i o zajedničkim koracima na međunarodnom planu.

"Premijer Orban i članovi njegovog kabineta, na neki način su zaista gestom koji su prema nama pokazali, nisu mogli ni da sakriju ne samo iznenađenje nego i neku vrstu divljenja kako smo mi u Republici Srpskoj uspjeli da izađemo iz ove jedne potpuno neuobičajene, teške situacije po Republiku Srpsku i Banjaluku", kaže Ana Trišić Babić, v. d. predsjednika Republike Srpske.

Premijer Orban upoznao je delegaciju Srpske sa razgovorima koje je vodio u Vašingtonu, a koji su od velikog značaja za Zapadni Balkan i cijelu Evropu. Bilo je riječi i o poziciji SAD prema regionu i mogućim dešavanjima u Evropi.