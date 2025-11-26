Dodik zbog Sijarta nazvao Heleza glupim: BiH ne treba da postoji

Zbog odluke bošnjačkog ministra u Savjetu ministara Zukana Heleza da zabrani šefu mađarske diplomatije Peteru Sijartu da sleti na aerodrom u Banjaluci reagovao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručivši da zbog takvih poteza BiH i ne može da postoji.

"Ta BiH nama ne treba. Ona zabranjuje našim prijateljima da mogu da slete na aerodrom u Banjaluku. To nije njihov aerodrom. Nepravda je dovela do toga da oni imaju neki značaj. To je aerodrom Republike Srpske. Ogorčen sam na taj pasijaluk. Zašto? Zato što je prijatelj s nama? Je l' Sijarto na potjernici? Ne može nijedan ministar da djeluje unilateralno. Onda se čude što ljudi imaju drugačije stavove prema njima", rekao je Dodik.

Ističući da je Sijarto ministar inostranih poslova Mađarske, suverene države i zemlje članice EU i NATO-a, Dodik je upitao šta će onda biti sa Srbima?

"Vi da zabranjujete nekom da ne može da sleti u Banjaluku? A u Sarajevo kao može? Zašto ne može u Banjaluku? Tražiću od svih naših ljudi da više ne odlučuju. Ovo ne može drugačije. Poniženje je, mi smo čovjeka pozvali u goste. Mi smo mu dali formalna postavljenja. Očekivali smo da to sutra bude fin dan, a ne nešto što obilježava neki glupi Helez. Smiju se, misle da su napakostili Dodiku i Sijartu. Hoćete li milion pakosti da napravite i da ste zadovoljni. Tu BiH treba da odnese oluja, sve živo da ne postoji. Dobro je muslimanima Alija rekao, ako ne možete da napravite demokratsku zemlju i ne zaslužujete da je imate", rekao je Dodik.