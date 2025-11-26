Narodna skupština usvojila drugi rebalans Budžeta Srpske

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 28. posebnoj sjednici usvojila Drugi rebalans Budžeta Republike Srpske za 2025. godinu, po hitnom postupku.

Za rebalans Budžeta glasalo je 46 poslanika, dok je 15 bilo protiv.

Ukupna budžetska sredstva planirana Drugim rebalansom Budžeta Republike Srpske za 2025. godinu iznose 6.750.000.000 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 260 miliona KM, odnosno 4,0 % u odnosu na ista predviđena Rebalansom Budžeta za 2025. godinu.

Usvojen je i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2025. godinu, po hitnom postupku.

Narodna skupština usvojila je i Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2025. godinu.