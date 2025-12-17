Nema više pregovora: Ovako će ubuduće rasti borački dodaci u Srpskoj

Uskoro bi borcima u Republici Srpskoj rast boračkih dodataka mogao da bude regulisan slično kao što je i rast penzija.

Najavila je ovo za ATV ministar finansija Srpske Zora Vidović, koja je objasnila da je u toku rad na novom zakonu.

"Mi smo nekoliko puta razgovarali sa boračkim kategorijama, ne samo sad pred izradu budžeta nego i prošle godine i u proljeće ove godine. Boračke kategorije su sve željele da naprave jedan novi zakon, smatrajući da ovaj zakon već stvarno dugo traje i zaista ga treba mijenjati. U izradu tog zakona, pored ljudi iz Vlade, uključene su sve boračke kategorije. Oni su već došli pred kraj izrade zakona i oni su se na razgovorima koje smo sad imali izjasnili kako žele da izgleda taj zakon i mi smo upravo i ova davanja prilagodili tom zakonu", istakla je Vidovićeva i dodala:

"Kad smo imali sastanak sa Boračkom organizacijom svi su glasali ZA. Drugog dana smo imali sastanak sa svim boračkim organizacijama, ima ih više, takođe svi su glasali ZA. To je sad sistemski riješen problem. To znači da više nećemo pregovarati 'ovoliko je, onoliko je', nego su oni izabrali model sličan izradi penzija".

U primjeni od 2027. godine

U tom slučaju, kaže ministar finansija, borački dodaci bi rasli u skladu sa platama.

"Tako da će iduće godine, od 1. januara 2027, borački dodaci rasti u procentu u kome rastu plate. Znači, to je automatski riješeno u zakonu i onda tu više neće biti problem. I borački dodaci i invalidnine", objasnila je ona.

Zora Vidović je naglasila da je u budžetu za 2026. godinu za boračka davanja predloženo 579 miliona.

"Ili 96 miliona više, odnosno 20 posto povećanje. To je najveće povećanje koje je bilo u ovom budžetu. To su borački dodaci koji iznose 295 miliona i oni su veći negdje za 25 odsto. Zatim invalidnine, ima nekoliko vrsta invalidnina, 230 miliona i one su veće za 14 posto", rekla je ona.

Pojedinima dva boračka dodatka

Ministar finansija Srpske je, u emisiji "U prvom planu" na našoj televiziji, takođe najavila i da će pojedini borci primati dva dodatka.

Istakla je da će ove isplate početi kada se usvoji zakon koji je dogovoren sa boračkim organizacijama.

