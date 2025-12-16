Prvi let iz Evrope u Bagdad nakon 35 godina

16.12.2025
21:33
Komentari:0
U Bagdad je sletio prvi putnički avion iz Evrope poslije 35 godina, a riječ je o letjelici grčke kompanije "Egean erlajns", saopštilo je iračko Ministarstvo saobraćaja.
Ova prekretnica označava povratak Iraka "kao bezbjednog i pouzdanog vazduhoplovnog čvorišta nakon više godina izazova", navodi se u saopštenju.
Vlada Iraka planira dalji "razvoj sektora civilnog vazduhoplovstva, bolju otvorenost prema svijetu i pozicioniranje iračkog vazdušnog prostora kao mosta za globalno povezivanje".
"Egean erlajns" u početku planira dva leta sedmično između Atine i Bagdada, prenijela je agencija DPA.
Srbija
Preminuo na letu Čikago-Beograd: Supruga traži putnika koji je sjedio pored njega
"Oman er" takođe namjerava da u budućnosti ponudi letove iz Bagdada do destinacija u Evropi.
Nakon invazije na susjedni Kuvajt 1990. godine, Savjet bezbjednosti UN uveo je ekonomski embargo i sveobuhvatne sankcije Iraku. To je dovelo do gotovo potpune obustave međunarodnih letova u tu zemlju.
Svijet
1 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
54
21
39
21
33
21
30
Trenutno na programu