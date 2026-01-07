Logo
Izdato narandžasto upozorenje za Krajinu

07.01.2026

19:10

Издато наранџасто упозорење за Крајину
Meteoalarm je za sutra izdao narandžasto upozorenje za područje Banjaluke, Prijedora i Bihaća zbog niske jutarnje temperature koja će padati do minus 15 stepeni Celzijusovih.

Za regiju Banjaluka prognozirana je jutarnja temperatura od minus 15 do minus osam, za regiju Prijedor od minus 14 do minus osam, a za regiju Bihać minus 10 stepeni.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog očekivane niske temperature vazduha za sutra i za petak, 9. januara.

Храм Христа Спаситеља

Banja Luka

Božić svečano dočekan i proslavljen u Banjaluci

Upozorenje se odnosi na Krajinu za sutra, a za centralna, istočna i sjeverna područja za petak, 9. januar.

