Vazduh nezdrav u ovim gradovima

Izvor:

SRNA

07.01.2026

16:14

Ваздух нездрав у овим градовима
Foto: ATV

Vazduh je nezdrav u Banjaluci i Kaknju zbog čega je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod srčanih bolesnika i astmatičara, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Prema mjerenju u 15.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci bio je 153, a u Kaknju 158.

Снијег

Zanimljivosti

Šta znači ako na Božić pada snijeg?

U Sarajevu, Tuzli, Zenici, Hadžićima i Vogošći vazduh je umjereno zagađen.

Neke zagađujuće materije mogu da uzrokuju zdravstvene probleme licima koje su veoma osjetljiva na zagađenje vazduha i zbog toga bi trebalo da izbjegavaju boravak napolju.

tanker brod

Svijet

Američka komanda potvrdila pljenidbu tankera

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

