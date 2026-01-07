Logo
Oglasio se vatrogasac Rade koji je ušao u ledenu Drinu i upalio golf

Izvor:

Telegraf

07.01.2026

12:00

Komentari:

0
Огласио се ватрогасац Раде који је ушао у ледену Дрину и упалио голф
Foto: Info Birač

Vatrogasac Rade Šakotić postao je hit u regionu nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži snimak, na kojem se vidi kako ulazi u ledenu Drinu, sjeda u "golf" koji je potopljen, pali automobil i izvozi ga iz rijeke.

Drama se odvijala juče u Zvorniku, a Rade je za 24sata rekao da je "adrenalin odradio svoje".

Podsjetimo, zbog rasta vodostaja rijeke Drine automobili su ostali zarobljeni na gradskom parkingu, a nabujala voda brzo je izašla iz korita i počela da nosi sve pred sobom. Na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe, ali prizor koji ih je dočekao bio je šokantan, četiri automobila našla su se u vodi.

Više vozila bilo pod vodom

"Nadošla je rijeka Drina, mi smo došli na lice mjesta. Došli smo tamo, vid‌jeli smo tri-četiri auta na gradskom parkingu. Voda je izašla korita, uhvatila je četiri auta, dva se nisu spasila, treći smo spasili i u četvrti sam ušao", ispričao je Šakotić.

Херој Раде

Društvo

Junak iz Zvornika: Ovako je vatrogasac Rade izvukao zaglavljeni automobil iz Drine

U uslovima otežanima snažnom strujom i visokim vodostajem, Šakotić je bez puno razmišljanja sjeo u "Golf" koji se nalazio u rijeci. Nakon što mu je vlasnica automobila dala ključ, predao je kolegama mobilni i lične stvari i ušao u vozilo.

Vlasnica mu dala ključeve

"Nisam uopšte razmišljao da idem po njega, kada je došla vlasnica i dala ključ odmah sam ušao po automobil", rekao je vatrogasac koji je samostalno upalio motor i izvezao automobil iz ledene rijeke.

Srećom, u cijelom događaju nije bilo povređenih. Vlasnica je, kako navodi Šakotić, d‌jevojka koja mu se nakon svega puno zahvalila.

"Samo sam radio svoj posao", skromno je zaključio vatrogasac čija se hrabra akcija već prepričava kao prava vatrogasna legenda, prenosi Telegraf.

