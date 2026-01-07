Srpska bogatija za 15 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam djevojčica i sedam dječaka, potvrđeno je u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, Doboju, Foči i Gradišci po dvije, a Zvorniku, Trebinju i Bijeljini po jedna.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i tri dječaka, u Doboju dva dječaka, u Foči i Gradišci po dvije djevojčice, u Zvorniku i Trebinju po dječak, a u Bijeljini djevojčica.

U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje i Prijedor nije bilo poroda.