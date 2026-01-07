Logo
Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида
Foto: ATV

Uprkos neprekidnim sniježnim padavinama i niskim temperaturama, saobraćaj se odvija bez prekida, iako su pojedini kolovozi zasniježeni, rekao je rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske Srđan Jolić za ATV.

Prema njegovim riječima, čišćenje otežavaju stalne padavine, kao i niske temperature zbog kojih so sporije djeluje, ali sve ekipe su na terenu.

"Negdje je kolovoz zasniježen, ali nigdje saobraćaj nije u prekidu. I pored otežanih uslova, svi putevi su prohodni", istakao je Jolić.

Nadležne službe apeluju na vozače da budu oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu, drže veće odstojanje između vozila i koriste zimsku opremu.

