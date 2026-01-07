Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

U Srbiji je na rijeci Drini kod Loznice uvedena vanredna odbrana od poplava zbog naglog porasta vodostaja te rijeke izazvanog pojačanim ispuštanjem vode iz akumulacija i povećanim dotocima sa uzvodnih područja, saopšteno je iz preduzeća "Srbijavode".

Vanredna odbrana od poplava uvedena na vodnoj jedinici "Drina-Loznica", a došlo je i do izlivanja rijeke iz osnovnog korita u nebranjenim priobalnim dijelovima, bez ugrožavanja branjenih područja i zaštićenih vodnih objekata.

"Srbijavode" su organizovale pojačan nadzor odbrambenih linija i kontinuirano praćenje vodostaja i stanja nasipa, a situaciju na terenu neprekidno prate.

Iz preduzeća "Putevi Srbije" je saopšteno da su auto-putevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj, a snijega ima mjestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na području Kolubare, Novog Sada, Pančeva, Požege, Subotice, Užica i Zrenjanina.

Na snazi je zabrana za šlepere na području Kruševca, Novog Pazara, Valjeva, Ivanjice i Fruške gore Iriški venac.

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi, a preduzeće raspolaže dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

"Putevi Srbije" apeluju na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme jer se danas na istoku i jugoistoku Srbije očekuje pojava kiše koja će se lediti na tlu, dok se na području sjeverne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije poslije podne i uveče očekuje intenziviranje snježnih padavina i povećanje visine snježnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više.

Vozačima se skreće pažnja da, ukoliko krenu na putovanje, budu posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu.