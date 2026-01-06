Logo
Drina poplavila vikend naselje: Evakuisano 9 osoba u Ljuboviji

Novosti.rs

06.01.2026

Дрина поплавила викенд насеље: Евакуисано 9 особа у Љубовији
Foto: Tanjug

Pripadnici vatrogasno - spasilačkog od‌jeljenja Ljubovija evakuisali su danas, 6. januara, 9 osoba iz vikend naselja Davidovići u Ljubovija koje je tokom noći poplavila rijeka Drina.

Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije MUP-a rekao je da, kada je riječ o snježnim padavinama, tokom noći i jutra nije zabilježen veliki broj intervencija, kao i da se u saradnji sa RHMZ-om i drugim nadležnim institucijama prati situacija u cijeloj Srbiji.

"Od 4. januara najveću količinu snežnih padavina beležimo tamo gde smo izdali upozorenje u koordinaciji sa RHMZ. To je teritorija Grada Beograda, zatim zapad, jugozapad Srbije, istočni deo Srbije. Uglavnom se radilo o uklanjanju stabala sa kolovoza, zatim crpljenje vode, što nije karakteristično za ovaj period, ali u Zaječarskom upravnom okrugu imali smo intervencije gde je kiša prelazila u vlažan sneg što je izazvalo probleme u podrumskim prostorijama uglavnom", naveo je Milenković, prenose Novosti.

Apelovao je na građane da ne odbijaju evakuaciju kada do njih dođu spasilačke ekipe.

Херој Раде

Društvo

Junak iz Zvornika: Ovako je vatrogasac Rade izvukao zaglavljeni automobil iz Drine

Dodao je da je u Loznici gd‌je je proglašena vanredna situacija, jedna porodica uspješno evakuisana iz kuće koja je ostala bez redovnog snabd‌jevanja električnom energijom.

Vanredna situacija proglašena je u Opštini Osječina zbog snijega i snježnih padavina.

Milenković je naveo da se tamo najviše bilježe problemi u snabd‌jevanju električnom energijom. Sporadični prekidi bilježe se i u Ubu i Valjevu, kao i u cijelom Mačvanskom okrugu.

Drina

Poplave

Srbija

Uhapšen dječak zbog ranjavanja Marinka K.

2 h

Srbija

Uhapšen dječak zbog ranjavanja Marinka K.

2 h

0
Srbija

Mercedesom pokosio dvije djevojčice (16) na pješačkom

3 h

Srbija

Mercedesom pokosio dvije djevojčice (16) na pješačkom

3 h

0
Srbija

Poznato ko je ranjeni mladić - ima debeo dosije

4 h

Srbija

Poznato ko je ranjeni mladić - ima debeo dosije

4 h

0
Srbija

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

17 h

Srbija

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

17 h

0
  Najčitanije

12

36

Obilne padavine pogodile Hercegovinu: Izlivena voda i neprohodni putevi zarobili mještane

12

31

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

12

30

Evo zašto se na Badnji dan ne ide u goste

12

25

Deveta "Božićna akcija": Humanitarna predstava "Ko kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana"

12

07

Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

