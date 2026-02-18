Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić rekao je da je moralna i politička obaveza člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da izađu pred demonstrante koji se već šesti dan okupljaju zbog tramvajske nesreće koja se dogodila u Sarajevu.

Radončić je naveo da je nedopustiva ćutnja samozvanih bošnjačkih lidera.

- Dok svi mi podržavamo mlade i neotuđivo pravo javnosti da sazna za sve mutne poslove u i oko GRAS-a, Bećirović, prvi u Bošnjaka i član Predsjedništva BiH, i Konaković, suvereni desetogodišnji šef Kantona Sarajevo i samozvani bošnjački lider, sramotno ćute. A, poznato je, da su se javno dopisivali sa svim i svakim, čak na bizarno niskom nivou - rekao je Radončić.

On je napomenuo da se demonstracije održavaju na stotinjak metara od Bećirovićevog i Konakovićevog kabineta, saopšteno je iz SBB-a.

- Zato, izvoli Denise Bećiroviću, izvoli Dino Konakoviću, izađite pred nezadovoljni narod. Olako i drsko računate da će ovo sve brzo proći, a kantonalna vlada i talovi svakako ostati u tehničkom mandatu. Nakon svega, i vas ste dvojica u tehničkom mandatu, jer su građani pokazali šta misle o vašim strankama i vašim politikama - poručio je Radončić.

U Sarajevu su danas završeni protesti koje građani šesti dan organizuju nakon tramvajske nesreće u kojoj je život izgubila jedna, a povrijeđene četiri osobe, te novi skup najavili u subotu, 21. februara.