Logo
Large banner

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

Izvor:

SRNA

18.02.2026

16:05

Komentari:

0
Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте
Foto: Printscreen/Youtube/FTV

Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić rekao je da je moralna i politička obaveza člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da izađu pred demonstrante koji se već šesti dan okupljaju zbog tramvajske nesreće koja se dogodila u Sarajevu.

Radončić je naveo da je nedopustiva ćutnja samozvanih bošnjačkih lidera.

- Dok svi mi podržavamo mlade i neotuđivo pravo javnosti da sazna za sve mutne poslove u i oko GRAS-a, Bećirović, prvi u Bošnjaka i član Predsjedništva BiH, i Konaković, suvereni desetogodišnji šef Kantona Sarajevo i samozvani bošnjački lider, sramotno ćute. A, poznato je, da su se javno dopisivali sa svim i svakim, čak na bizarno niskom nivou - rekao je Radončić.

On je napomenuo da se demonstracije održavaju na stotinjak metara od Bećirovićevog i Konakovićevog kabineta, saopšteno je iz SBB-a.

- Zato, izvoli Denise Bećiroviću, izvoli Dino Konakoviću, izađite pred nezadovoljni narod. Olako i drsko računate da će ovo sve brzo proći, a kantonalna vlada i talovi svakako ostati u tehničkom mandatu. Nakon svega, i vas ste dvojica u tehničkom mandatu, jer su građani pokazali šta misle o vašim strankama i vašim politikama - poručio je Radončić.

U Sarajevu su danas završeni protesti koje građani šesti dan organizuju nakon tramvajske nesreće u kojoj je život izgubila jedna, a povrijeđene četiri osobe, te novi skup najavili u subotu, 21. februara.

Podijeli:

Tagovi :

Fahrudin Radončić

Denis Bećirović

Elmedin Konaković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Савјет министара о привременој заштитној мјери на увоз челика

BiH

Savjet ministara o privremenoj zaštitnoj mjeri na uvoz čelika

8 h

0
Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење

BiH

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

20 h

0
Мустафа и ”ми” у дипломатском походу

BiH

Mustafa i ”mi” u diplomatskom pohodu

1 d

0
Дом народа на почетку сједнице остао без кворума

BiH

Dom naroda na početku sjednice ostao bez kvoruma

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

15

54

Ruska vakcina za liječenje melanoma već u upotrebi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner