Snijeg i kiša napravili haos: Oko 200.000 domova bez struje

Izvor:

SRNA

18.02.2026

17:01

Foto: Unsplash

Obilni snijeg i kiša širom Rumunije ostavili su 200.000 domova bez struje, saopštio je ministar energetike Bogdan Ivan.

On je naveo da je blokiran saobraćaj na državnim i auto putevima, a desetine vozova su kasnile.

"Od 200.000 domova pogođenih do sada, oko 86.000 je ponovo priključeno na struju. To je uticalo na 266 gradova", rekao je Ivan novinarima.

On je istakao da je potrošnja energije u Rumuniji u prosjeku 7,4 gigavata, a višak proizvodnje energije vjetra i vode se izvozi.

"Proizvodnja i potrošnja su porasle za 11, odnosno šest odsto u odnosu na isti period prošle godine", dodao je Ivan.

U Bukureštu je palo oko 40 centimetara snijega, što je otežalo javni prevoz.

Prema podacima Agencije za vanredne situacije, palo drveće je zaustavilo drumski i željeznički saobraćaj, škole su zatvorene u nekoliko gradova, a 10 vozila hitne pomoći u šest okruga je zatrpano snijegom.

Snijeg

Kiša

Rumunija

Komentari (1)
