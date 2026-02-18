Logo
Žestok sukob ruske i ukrajinske delegacije zbog ove dvije teme, oglasio se i Zelenski

Agencije

18.02.2026

17:07

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски
Foto: Ukrainian National Security and Defense Council

Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski kratko se oglasio nakon ranije završenih mirovnih pregovora Ukrajine i Ruske Federacije u Ženevi u Švajcarsku i saopštio je da nisu postignuti konkretni dogovori.

Samit je trebalo da traje i danas, ali je sastanak odjednom prekinut zbog brojnih neslaganja suprotnih strana, prenosi britanski "Gardijan".

"Možemo da vidimo da su neke osnovne stvari postignute, ali nam se pozicije dijametralno razlikuju. Pregovori nisu bili nimalo laki", započeo je Zelenski.

Zašto su prekinuti pregovori Ukrajine i Rusije?

Potom je istakao šta je najvažnija tema bila za ukrajinsku stranu. Prema njegovim riječima, "najosjetljivije" teme poput sudbine Donbasa i nuklearne elektrane Zaporožje su ostale nerazjašnjene.

Da podsjetimo, u Ženevi je održan Samit o kraju rata u Ukrajini, a posredovali su domaćin Švajcarska i Sjedinjene Američke Države. Zelenski je dao veliki intervju za "Aksios" na dan početka pregovora u Ženevi kada je poručio Trampu da nije pravedan i da zahtjeva sastanak sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije.

