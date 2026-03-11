Logo
Mogu biti opasne: Ove boce se povlače sa tržišta BiH

ATV

11.03.2026

16:47

Повлаче се боце за дјецу
Foto: Printscreen

Sa tržišta BiH povlače se sportske boce "stor" od 380 mililitara porijeklom iz Španije jer sadrže sitne dijelove, dekoracije pričvršćene ljepilom koji se lako mogu odvojiti i malo dijete ih može staviti u usta, što može izazvati gušenje, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o modelima "frozen" 74255, čiji je bar-kod 8412497742554, "pepa pig" 13925 sa bar-kodom 8412497139255, "spajdermen" 74755 bar-koda 8412497747559, "frozen livz" 81055 i bar-kod 8412497810550, "spajedermen mob rulz" 83555 sa bar-kodom 8412497835553 i "stič palms" 75055 čiji je bar-kod 8412497750559.

Preporučuje se potrošačima koji su kupili navedeni proizvod da ga odmah prestanu koristiti i vrate u prodavnicu "Aksa" u kojoj su ga kupili, gdje mogu dobiti povrat novca.

Rok za povrat proizvoda je 19. maj.

tržište BiH

Djeca

gušenje

opasnost

