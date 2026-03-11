Mogu biti opasne: Ove boce se povlače sa tržišta BiH

Sa tržišta BiH povlače se sportske boce "stor" od 380 mililitara porijeklom iz Španije jer sadrže sitne dijelove, dekoracije pričvršćene ljepilom koji se lako mogu odvojiti i malo dijete ih može staviti u usta, što može izazvati gušenje, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o modelima "frozen" 74255, čiji je bar-kod 8412497742554, "pepa pig" 13925 sa bar-kodom 8412497139255, "spajdermen" 74755 bar-koda 8412497747559, "frozen livz" 81055 i bar-kod 8412497810550, "spajedermen mob rulz" 83555 sa bar-kodom 8412497835553 i "stič palms" 75055 čiji je bar-kod 8412497750559.

Preporučuje se potrošačima koji su kupili navedeni proizvod da ga odmah prestanu koristiti i vrate u prodavnicu "Aksa" u kojoj su ga kupili, gdje mogu dobiti povrat novca.

Rok za povrat proizvoda je 19. maj.