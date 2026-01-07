Milanović: Nećemo slati vojsku u Ukrajinu

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je da Hrvatska vojska neće ići u rat u Ukrajinu, da ih na to ne obavezuju zaključci tzv. koalicije voljnih i da, što se njega tiče, o tome više ne treba raspravljati.

Milanović, koji je i komandant hrvatskih Oružanih snaga, naglasio je da zaključci tzv. koalicije voljnih Hrvatsku ne obavezuju.

On je naveo da je više puta upozoravao i da su pojedine države tzv. koalicije voljnih odlučile da šalju svoje vojnike u Ukrajinu, a da je juče u Parizu i formalno iskazana namjera Francuske, Velike Britanije i još nekih država da pošalju vojne jedinice u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom.

- Kako bih otklonio svaku sumnju o ulozi Hrvatske vojske u tzv. koaliciji voljnih, kao vrhovni komandant Oružanih snaga poručujem hrvatskim građanima - Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu - napisao je Milanović na Fejsbuku.

On je naveo da je Hrvatska članica EU i NATO i da ima samo obaveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima, dok odluke tzv. koalicije voljnih ni na koji način ne obavezuju ni Hrvatsku ni hrvatsku vojsku.

Dodao je i da finansijska pomoć Ukrajini na koju se obavezala Vlada Hrvatske ne smije biti na štetu Oružanih snaga, odnosno ne smiju im biti umanjena sredstva potrebna za opremanje vojske.

- Isto tako, takva pomoć ni na koji način ne smije biti na štetu hrvatskih građana i njihovog standarda - naglasio je Milanović.

Napomenuo je da je dužnost svih hrvatskih institucija vlasti da se brinu za hrvatske nacionalne interese i za interese svojih građana.