Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

Grenland je potpuno otvoren za raspoređivanje dodatnog američkog vojnog osoblja, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rute.

NATO i njegovi saveznici dijele isti stav u vezi sa Grenlandom, a SAD su opravdano uključene u razgovore, rekao je Rute Si-En-Enu.

On je naveo da je diskusija o raspoređivanju dodatnih američkih trupa na Grenlandu potpuno otvorena i da relevantni sporazumi postoje.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je magazinu "Atlantik" 4. januara da je Americi potreban Grenland jer je dansko ostrvo navodno okruženo kineskim i ruskim brodovima.

Nakon toga, danski premijer Mete Frederiksen pozvala je Trampa da prestane da upućuje prijetnje u vezi sa aneksijom Grenlanda.