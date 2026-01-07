Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

Izvor:
07.01.2026
Grenland je potpuno otvoren za raspoređivanje dodatnog američkog vojnog osoblja, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rute.
NATO i njegovi saveznici dijele isti stav u vezi sa Grenlandom, a SAD su opravdano uključene u razgovore, rekao je Rute Si-En-Enu.
On je naveo da je diskusija o raspoređivanju dodatnih američkih trupa na Grenlandu potpuno otvorena i da relevantni sporazumi postoje.
Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je magazinu "Atlantik" 4. januara da je Americi potreban Grenland jer je dansko ostrvo navodno okruženo kineskim i ruskim brodovima.
Nakon toga, danski premijer Mete Frederiksen pozvala je Trampa da prestane da upućuje prijetnje u vezi sa aneksijom Grenlanda.
