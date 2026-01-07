Nakon ismijavanja zbog slavske trpeze, Markovići Božić dočekali sa osmijehom na licu

Nakon što su preživjeli sramne uvrede na društvenim mrežama zbog skromne slavske trpeze, Milan Marković sa suprugom i šestoro djece dočekao je najradosniji hrišćanski praznik uz osmijehe i nadu koju im je donijela ljudska solidarnost.

Prije samo nekoliko sedmica, porodica Marković iz Sopota bila je meta podsmijeha miliona ljudi širom svijeta. Snimak njihove skromne večere za Svetog Nikolu, na kojoj su se nalazili samo pogača i riba, postao je viralan na Zapadu, gdje su korisnici društvenih mreža, ne znajući za tešku materijalnu situaciju porodice, ismijavali njihovo siromaštvo.

Slika iz doma Markovića sada je potpuno drugačija. Otac Milan objavio je na svom Instagram profilu fotografije sa proslave Badnje večeri koje su raznježile Srbiju.

Na novim fotografijama vide se nasmijana djeca okupljena oko tradicionalne trpeze. Uz obaveznu božićnu pšenicu, pogaču i badnjak, djeca su pozirala u prazničnom raspoloženju. Iako je trpeza i dalje skromna u skladu sa običajima posta, na licima mališana više nema sjenke brige.

– Srećno Badnje veče – kratko je napisao Milan uz simbole molitve i ljubavi, dok su se u komentarima nizale poruke podrške iz cijelog svijeta, od Brazila do Srbije.

Ovo Badnje veče ima poseban značaj za Markoviće jer je vjerovatno posljednje koje provode u neuslovnom smještaju. Kako je Milan ranije potvrdio, zahvaljujući jednoj humanitarnoj organizaciji i ljudima dobre volje koji su se aktivirali nakon sramnih napada na internetu, porodici je riješen najveći životni problem – dobijaju novu kuću.

– Najveći životni problem nam je riješen. Imaćemo svoju slobodu i dvorište gdje će djeca moći da se igraju bez straha. Sve nam i dalje djeluje kao san – izjavio je Milan nedavno.

Ironija ove priče leži u tome što je upravo snimak napravljen sa namjerom da se porodica ponizi, postao “okidač” za talas dobrote.

Amerikanac koji je prvi podijelio video se u međuvremenu izvinio, a Milan ističe da je “iz zle namjere ispalo plemenito djelo”.

Pravna procedura oko preuzimanja novog doma očekuje se odmah nakon praznika, a do tada, Markovići u miru i radosti proslavljaju Božić, svjesni da više nisu sami i da je njihova vjera, uprkos iskušenjima, na kraju nagrađena.