U Evropi otkazane stotine letova, blokirane pruge

Više od 1.000 blokiranih putnika provelo je noć na međunarodnom aerodromu u Amsterdamu zbog otkazivanja stotina letova usljed snijega i leda koji su pogodili dijelove Evrope i mjestimično izazvali obustavljanje željezničkog saobraćaja.

Aerodrom "Shiphol", na periferiji Amsterdama, postavio je stotine poljskih kreveta preko noći i poslužio doručak umornim putnicima, dok je osoblje čistilo snijeg sa pista i odleđavalo avione.

Holandska željeznička i drumska mreža takođe je teško pogođena novim snježnim talasom.

Drumski saobraćaj otežan je i širom Francuske, a nacionalna meteorološka služba "Meteo Frans" saopštila je da su velike oblasti na sjeveru i zapadu zemlje, uključujući regiju Pariza, u stanju pripravnosti zbog snijega i poledice.

Vlasti su savjetovale ljudima da rade od kuće i izbjegavaju korištenje automobila u regijama pogođenim snijegom. Kamionima i školskim autobusima zabranjeno je kretanje.

Dobre vijesti stigle su za pojedine stanovnike Berlina tokom hladnog talasa, jer je snabdijevanje strujom obnovljeno u hiljadama domaćinstava nakon četiri dana, saopštile su vlasti.

Na zapadu Švedske pala je velika količina sijega, a vlasti u Geteborgu isključile su sve gradske tramvaje zbog nepovoljnih vremenskih uslova, javio je finski emiter SVT.