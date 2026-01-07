Logo
U Evropi otkazane stotine letova, blokirane pruge

Izvor:

SRNA

07.01.2026

14:46

Foto: Pixabay

Više od 1.000 blokiranih putnika provelo je noć na međunarodnom aerodromu u Amsterdamu zbog otkazivanja stotina letova usljed snijega i leda koji su pogodili dijelove Evrope i mjestimično izazvali obustavljanje željezničkog saobraćaja.

Aerodrom "Shiphol", na periferiji Amsterdama, postavio je stotine poljskih kreveta preko noći i poslužio doručak umornim putnicima, dok je osoblje čistilo snijeg sa pista i odleđavalo avione.

слава дјеца сопот

Srbija

Nakon ismijavanja zbog slavske trpeze, Markovići Božić dočekali sa osmijehom na licu

Holandska željeznička i drumska mreža takođe je teško pogođena novim snježnim talasom.

Drumski saobraćaj otežan je i širom Francuske, a nacionalna meteorološka služba "Meteo Frans" saopštila je da su velike oblasti na sjeveru i zapadu zemlje, uključujući regiju Pariza, u stanju pripravnosti zbog snijega i poledice.

Vlasti su savjetovale ljudima da rade od kuće i izbjegavaju korištenje automobila u regijama pogođenim snijegom. Kamionima i školskim autobusima zabranjeno je kretanje.

Бијела кућа, Вашингтон, САД

Svijet

Vašington upozorio ministra policije Venecuele da može biti sljedeća meta

Dobre vijesti stigle su za pojedine stanovnike Berlina tokom hladnog talasa, jer je snabdijevanje strujom obnovljeno u hiljadama domaćinstava nakon četiri dana, saopštile su vlasti.

Na zapadu Švedske pala je velika količina sijega, a vlasti u Geteborgu isključile su sve gradske tramvaje zbog nepovoljnih vremenskih uslova, javio je finski emiter SVT.

