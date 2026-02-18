Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

Dobri delfin (Tursiops truncatus) koji je najvjerovatnije greškom ušao u slatkovodni sistem, primijećen je danas, 18. februara u rijeci Jadro koja prolazi kroz Solin u Hrvatskoj.

Ovim putem molimo sve građane i prolaznike da ne uznemiravaju životinju, da ne pokušavaju da joj prilaze, da je hrane ili na bilo koji način ometaju, kako bi joj se omogućio bezbjedan i samostalan povratak u more – saopštila je Javna ustanova “More i krš” na Fejsbuku.

U saradnji sa Ministarstvo zaštite okoline i zelene tranzicije, čuvari prirode ove ustanove nalaze se na terenu i kontinuirano prate njegovo stanje i kretanje.

Dobri delfin je strogo zaštićena vrsta, a mir i minimalan stres ključni su za njegov uspješan povratak u prirodno morsko okruženje.