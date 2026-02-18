Logo
Ova 3 znaka brišu sve loše iz prošlosti - novac i ljubav stižu u paketu

Krstarica

18.02.2026

14:00

Ова 3 знака бришу све лоше из прошлости - новац и љубав стижу у пакету
Foto: Unsplash

Za ova 3 znaka horoskopa upravo dolazi taj momenat - šok godine! Sljeduje im veliko ali i prijatno iznenađenje.

Najveći šok godine – ova 3 znaka horoskopa ulaze u period kada se briše sve loše iz prošlosti, novac i ljubav stižu u paketu.

Kao da samo nebo kaže, dosta je više! Sada ide nagrada. I to ništa sitno, sledi vam ozbiljan zaokret koji se vidi na računu, u porukama koje vam stižu i u načinu na koji se budite ujutru.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Grube i podmukle metode protiv Budimpešte

Nekad se sve promeni u par nedelja. Prvo ide haos, pa onda dolazi red. E taj red vam sada dolazi.

Lav

Lavovi su dugo igrali na sigurno. Sada više nema potrebe. Poslovna vrata se otvaraju, a ljudi koji su vas ranije ignorisali sada traže saradnju. Finansijski rast je realan, ali još važnije – vraća se samopouzdanje. U ljubavi, odnos prelazi iz igre u ozbiljnu priču.

Ne umanjujte svoje zahtjeve. Tražite više i dobićete više.

Bik

Bikovi su strpljivo gradili temelje. Sad ti temelji počinju da donose profit. Moguća je povišica, dodatni izvor prihoda ili pametna investicija. U emotivnom smislu, dolazi mir koji traje.

Uložite dio novca u nešto dugoročno. Ovaj talas nije kratkotrajan.

Strijelac

Strijelac ulazi u fazu u kojoj prilike dolaze bez najave. Jedan razgovor, jedan klik – i planovi se već šire. Biće to taj neki osjećaj kao da vas neko gura napred.

Đorđe Radanović

Republika Srpska

Radanović: Karan nastavlja politiku zaštite Republike Srpske

Reagujte brzo. Odugovlačenje sada znači propuštenu šansu.

Lav, Bik i Strijelac ulaze u period koji briše stagnaciju i donosi konkretne rezultate. Novac, ljubav i unutrašnji mir dolaze u paketu, prenosi Krstarica.

