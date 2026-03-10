Logo
Šeranić za ATV: U planu povećanje plata za sve zdravstvene radnike

Autor:

ATV

10.03.2026

21:22

Komentari:

0
Министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић
Foto: ATV/Branko Jović

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je za ATV u emisiji "U prvom planu" da je planirano povećanje plata za sve zaposlene u zdravstvenom sektoru za pet odsto, kao i uvođenje posebnog zdravstvenog dodatka za zdravstvene radnike.

Šeranić je naveo da je o ovoj mjeri već razgovarao sa predstavnicima sindikata, ističući da u Republici Srpskoj djeluju četiri reprezentativna sindikata u oblasti zdravstva.

„Kolege iz sindikata upoznao sam sa namjerom Vlade, a radi se o tome da je planirano povećanje plata od pet odsto za sve zaposlene u zdravstvu“, rekao je Šeranić.

Pored toga, kako je pojasnio, razmatra se i uvođenje novog vida primanja, takozvanog zdravstvenog dodatka, koji bi bio namijenjen isključivo zdravstvenim radnicima.

„U planu je da zdravstveni dodatak iznosi 250 KM neto, odnosno oko 400 KM bruto, i bio bi isplaćivan svim zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj, kojih ima nešto više od 11.500“, istakao je ministar.

On je dodao da bi se kroz izmjene zakona o platama rješavalo pitanje koeficijenata, što bi, uz najavljeno povećanje, dovelo do ukupnog rasta primanja koji bi se kretao od 10 do 18 odsto, zavisno od visine plate.

„Kada govorim o tom procentu, govorim o ukupnom uvećanju primanja koje bi uslijedilo u narednim mjesecima, a konačno bi se definisalo izmjenama zakona“, naveo je Šeranić.

Prema njegovim riječima, sindikati imaju različite stavove, ali ne kada je riječ o samom povećanju, već o načinu raspodjele.

„Određeni sindikati smatraju da bi veći akcenat trebalo staviti na doktore specijalizante, koji trenutno imaju platu kao doktori medicine, a nakon sticanja zvanja specijaliste ta plata bi se značajnije povećavala. Sve to će biti predmet razmatranja u okviru Vlade“, naglasio je Šeranić.

Ministar je podsjetio da je povećanje plata jedna od mjera čiji je cilj zadržavanje zdravstvenih radnika i smanjenje odlaska medicinskog kadra iz Republike Srpske.

„Kada je riječ o sestrinstvu, dosta smo radili na sistemskim rješenjima i unapređenju statusa medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu. Izazov sa kadrovima uvijek postoji, ali to je nešto što se mora planski rješavati“, rekao je on.

Kako je dodao, direktori zdravstvenih ustanova moraju blagovremeno planirati specijalizacije kako bi mladi ljekari mogli na vrijeme da se usmjeravaju u određene oblasti.

„Važno je da se prati dinamika penzionisanja starijih kolega kako ne bismo ostali bez stručnog kadra. Kadar je izazov svuda, ne samo kod nas, već i u regionu i Evropi, gdje je prisutna određena migracija zdravstvenih radnika“, poručio je Šeranić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (0)
