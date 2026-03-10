Srbija nabavila balističke supersonične rakete kakve ne postoje u regionu

Vojska Srbije raspolaže supersoničnom kvazi-balističkom raketom dometa najmanje 250 kilometara, a vijest o tom naoružanju u susjednim državama pokrenula je medijske tvrdnje da bi takva sposobnost mogla promijeniti odnos snaga u regionu.

Portal "Tango Six" otkrio je da je riječ je o kineskoj raketi vazduh-zemlja CM-400 i da su dvije rakete ovog tipa juče, 9. marta, uočene na višenamjenskom borbenom avionu MiG-29CM+ Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Srbije.

Jedini u regionu

Vazduhoplovno ubojno sredstvo brzine i dometa koje ne posjeduje ni jedna oružana sila u širem regionu najvjerovatnije se odnosi na nedavne najave Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije.

"Ljudi ne sanjaju šta sve imamo, šta sve nabavljamo, ne sanjaju", rekao je nedavno on.

Činjenicu da je RV i PVO korisnik ovog vazduhoplovnog ubojnog sredstva indirektno je nagovijestio general Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

On je u februaru, govorivši o raketnom sistemu PULS, izjavio da u vazduhoplovnoj komponenti Srbija ima ubojna sredstva sličnog maksimalnog dometa i ubojne moći.

Nedorečenost generala podstakla je "Tango Six" da analizira šta bi moglo doći u obzir, kao i da li je mislio na dalekometno naoružanje kojim raspolaže ratno vazduhoplovstvo.CM400AKG za koju se može naći i informacija da je protivbrodska. Međutim, riječ je o višenamjenskom vazduhoplovnom ubojnom sredstvu.

Šta se zna o raketi

Raketa se u javnosti pojavila 2013. godine, pouzdanih podataka o opcijama dometa nema, osim onih da je minimalni 250 kilometara uz pominjanje dometa od 300, pa čak i 400 kilometara.

Društvo Pumpe već na meti inspekcije: Dvije se ozbiljno istražuju

Pomenuti specijalizovani portal navodi kako je prvi put raketu uživo vidio na prošlogodišnjem vazduhoplovnom sajmu u Dubaiju. Na prošlogodišnjem sajmu "Partner" ova raketa, ističu, nije bila prikazana ni u formi makete.

Za ovu raketu proizvođač CASIC navodi da ima dužinu 5,1 metar, kalibar 400 mm, brzinu u završnoj fazi leta 4,5 maha i masu od 910 kg.

Postoje dvije vrste bojeve glave: razorna mase 150 kg i probojna mase 200 kg.

Navođenje je kombinovano, inercijalno uz korekciju putem GNSS, a u završnoj fazi uz pomoć infracrvenog ili optoelektronskog tragača. Za kružno odstupanje od cilja (CEP) se navodi da je 5-10 metara. Takođe se nudi opcija sa pasivnim radarskim tragačem, i to u protivbrodskoj varijanti kada je CEP navodno 5 metara.

Prva medijska izvještavanja o raketi 2013. godine nastala su upravo na vazduhoplovnom sajmu u Dubaiju. Opcije navođenja tada su zaintrigirale i najiskusnije vazduhoplovne novinare. Kinezi su marketinški raketu nazvali i "ubicom nosača aviona".

Pakistan koristio raketu

Jedini do sada poznati inostrani korisnik SM400AKG je Pakistan. Toj azijskoj zemlji ove rakete su integrisane na višenamjenske borbene avione JF-17 "Thunder".

Pakistanski vojni zvaničnici su nakon prošlogodišnjeg sukoba sa Indijom, iznijeli nove informacije o ovoj raketi. Po njima, domet je 400 kilometara, brzina 5 maha.

Svijet Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Takođe, saopštili su da se cilj može "zaključati" na daljini od 30 kilometara.

Pakistanci su se pohvalili i da su je uspješno borbeno upotrijebili. Tvrde da su u rejonu Adampura pogodili raketni položaj sistema S-400 PVO Indije. U toj akciji su, kako navode, uništeni osmatrački i nišanski radar dežurnog diviziona.

Stižu reakcije iz Hrvatske

Danas je, 10. marta, više vodećih hrvatskih medija objavilo niz tekstova u kojima se analizira ubrzana modernizacija Vojske Srbije i uvođenje novih borbenih sistema u njen operativni arsenal.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da Srbija raspolaže kineskim nadzvučnim kvazi-balističkim raketama CM-400.

To su pojedini mediji u Hrvatskoj ocijenili kao faktor koji mijenja strateški balans u regionu. Način na koji se o tome piše u Zagrebu, kao i reakcije hrvatskih vojnih analitičara i političkog vrha, ujedno mogu da predstavljaju indirektno priznanje da je Srbija u posljednjoj deceniji napravila značajan iskorak u obnovi svojih odbrambenih kapaciteta.

"Jutarnji list" u analizi posvećenoj ovoj temi naglašava da je Srbija prva evropska država koja posjeduje raketni sistem CM-400, supersonično oružje vazduh-zemlja koje se u vojnoj literaturi često opisuje kao kvazi-balistički projektil namijenjen preciznom dejstvu po kopnenim i pomorskim ciljevima velike vrijednosti. U tekstu se podsjeća da su fotografije ovih raketa, postavljenih ispod modernizovanih lovačkih aviona MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Srbije, prvi objavili srpski specijalizovani vojni portali.

Prema podacima koje navodi hrvatski list, zvanični domet ovih raketa kreće se između 100 i 250 kilometara, dok pojedini izvori navode da u određenim uslovima mogu dostići i do 400 kilometara. Upravo taj parametar, u kombinaciji sa velikom brzinom i specifičnom putanjom leta, čini ovaj sistem posebno zahtjevnim za protivraketnu odbranu.

Region Sajber napad na albanski parlament, hakeri tvrde da imaju sve mejlove poslanika

Hrvatski vojni analitičar Igor Tabak, koga citira "Jutarnji list", priznaje da je riječ o "vrlo ozbiljnom i relativno modernom oružju" koje spada među najznačajnije sisteme u naoružanju Srbije. U istom tekstu on konstatuje da Hrvatska trenutno nema uporediv sistem slične snage i dometa, pri čemu ističe da bi presretanje ovakvih raketa predstavljalo veliki izazov za postojeće sisteme protivvazdušne odbrane.

Reagovao i hrvatski ministar

Ivan Anušić, ministar odbrane Hrvatske, danas je, 10. marta komentarisao informacije da su na srpskim borbenim avionima MiG-29 uočene kineske rakete.

Rekao je da Srbija već desetak godina intenzivno ulaže u modernizaciju svojih oružanih snaga te dodao da je riječ o ozbiljnom naoružanju.

"Nadam se da će te hipersonične rakete ostati kod njih u skladištu, gd‌je im je i mjesto", poručio je Anušić.