Jezivo vršnjačko nasilje potreslo javnost: Tjerali djevojčicu da kleči, pa je šamarali

Slučaj vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Rumenki koji se odigrao krajem februara, uznemirio je javnost nakon što objelodanjeni detalji o brutalnom maltretiranju jedne učenice.

Prema navodima njene majke Slobodanke Mitković, djevojčica je bila izložena fizičkom i psihičkom nasilju od strane grupe starijih učenica i vršnjaka, koji su je primorali da kleči na betonu i izvinjava im se dok su je udarali. Incident je sniman mobilnim telefonom, a snimak je kasnije dijeljen među učenicima, uz podsmijeh i dodatno ponižavanje žrtve.

Majka kaže da je njena kćerka sada dobro, ali da je događaj bio izuzetno stresan za cijelu porodicu. Prema njenim riječima, sve je počelo nakon što je djevojčica pokušala da zaštiti svoju drugaricu kojoj su starije djevojčice telefonom prijetile da će je prebiti.

"One su ulazile u školu cijeli dan, prisustvovale i ulazile na neke časove"

Kako objašnjava majka, njena kćerka se umiješala u telefonski razgovor kako bi odbranila drugaricu i rekla djevojčicama da je ne diraju jer nije ništa kriva. Nedjelju dana kasnije, tvrdi ona, grupa učenica je odlučila da joj se osveti.

Prema njenim riječima, tog dana su u školu u Rumenki došle tri bivše učenice koje sada pohađaju srednju školu. One su se, kako navodi, udružile sa još dvije učenice iz sedmog razreda, dok je nekoliko dječaka sve to snimalo mobilnim telefonima.

"Sve se to otprilike znalo i huškalo u školi šta će biti, da li će biti. One su ulazile u školu cijeli dan, prisustvovale i ulazile na neke časove i na kraju su je na svaki odmor izvodile napolje da rešavaju navodni problem", rekla je majka.

Ponižavanje i nasilje snimljeno telefonom

Majka navodi da se na snimcima vidi brutalno ponižavanje njene kćerke. Prema njenim riječima, djevojčicu su natjerali da liječi i izvinjava se, dok su je udarali.

"Vidi se i da su je ponižavali, da su je natjerali da kleči, dobila je tu i šamar i udarac pesnicom u vilicu, onda im se nije svidjelo kako im se izvinjavala, pa je onda navodno prevrnula očima, te su je poslije tjerali da ponavlja sve što su oni htjeli, i sve to klečeći na koljenima."

Kako tvrdi, ovo nije usamljeni slučaj vršnjačkog nasilja.

"Koliko sam čula, mislim, bilo je već takvih sličnih situacija, da je slična grupa djece učestvovala, da je isto tako na putu od škole ka kući jedno dijete presretnuto na igralištu i da je maltretirano, polivano vodom, da je izbijen vazduh u stomak, da su udarili pesnicom u stomak. Znači, to nije prvi put da se ovo dešava, nego se dešavalo i ranije", rekla je majka.

Snimak prikazivan u učionici

Posebno uznemiravajući detalj, prema njenim riječima, jeste to što je dječak koji je snimao incident snimak odmah pokazivao drugima u učionici.

"Dječak koji je to snimao, otrčao je u učionicu, pokazivao je taj snimak svima, većina ih se smijala. Ona je ušla u učionicu posle njega, tu je već prošlo 25 minuta od časa, ni nastavnica nije reagovala, nije se zapitala gdje je ona, zašto kasni, zašto nije došla. Čak su neke djevojčice rekle da hoće da izađu iz učionice da odu po nju, ona im nije dala. Sve se to možda i moglo spriječiti da se možda reagovalo", rekla je majka.

Majka kaže da je o svemu saznala tek kada su joj se javili drugi roditelji čija su djeca čula šta se dogodilo. U trenutku kada je dobila informaciju bila je na poslu, pa je kćerku vidjela tek kasnije. Kako kaže, njena kćerka je pokušavala da bude hrabra i vjerovatno je prikrivala koliko joj je teško.

"Vidjela sam da pokušava da bude hrabra, da pokušava da sakrije vjerovatno i da je sramota i da se bojala jer drugačije ne bi ponavljala i ne bi radila to sve što su joj govorili i tjerali da radi, jer su je sve vrijeme prijetili da će dobiti još veće batine ako ne bude ponavljala sve to."

Reakcije roditelja i izvinjenje

Jedna od majki učesnica incidenta javila se Slobodanki Mitković kako bi se izvinila zbog svega što se dogodilo.

"Javila mi se jedna mama, odmah kada je saznala i čula šta se desilo, jedna mama me je nazvala da mi kaže da je jako žao, da su se jako potresli i da žele da se izvine zbog svega što se desilo. Ja sam im rekla da moram da razmislim, da ćemo se čuti kasnije jer mi je bilo previše već svega i davanje izjava u školi, u policiji, odlazak od ljekara i svašta nešto."

Kasnije je o tome razgovarala sa kćerkom.

"I nakon toga sam svom djetetu ispričala i da me je zvala majka jedne djevojčice, meni je dijete reklo - "Izvinjenje ću da prihvatim samo ako oni sami budu klečali na koljena i izvinili mi se u tom položaju u kojem sam ja bila, na taj način. A samo izvinjenje mi ništa ne znači", prepričala je majka.

Odgovore na ključna pitanja i dalje čeka

Prema riječima majke, slučaj je prijavljen nadležnim institucijama i pokrenute su procedure predviđene zakonom, ali ona i dalje nema jasne informacije o tome dokle je postupak stigao niti kakve će konkretne mjere biti preduzete. Kako navodi, policija, centar za socijalni rad i škola su obaviješteni, a očekuje se i sastanak školskog tima za zaštitu od nasilja koji bi trebalo da odluči o daljim koracima i eventualnim kaznama za učesnike incidenta.

Ipak, majka ističe da do danas nije dobila odgovore na ključna pitanja - da li su školske kamere zabilježile događaj, kako će odgovorni biti kažnjeni i na koji način će njeno dijete biti zaštićeno. Ona smatra i da predviđene mjere, poput radionica i vaspitnog rada, nisu dovoljne da spriječe dalje nasilje.

"Ja dan-danas nisam dobila odgovor da li su kamere nešto snimile. Mislim da su saslušani učenici te škole. To mi je rečeno da kada smo mi izjavu dali i potpisali, onda je bilo u planu da se saslušaju i ostali učenici i nastavnici. Dalje, ne znam šta se dešava. Znam da oni su obavili to što po zakonu treba da obave - da se proforme obavijesti Centar za socijalni rad, policija, što sam ja već i obavila i uradila i sada treba da se sastane tim za nasilje i da se dalje donosi rješenje, odnosno na koji način će biti kažnjeni. Kada sam pitala koje su moguće kazne i šta će se raditi, odgovor je bio da su to neke radionice, neki vaspitni rad, što mislim da neće spriječiti da ti nasilnici dalje budu nasilni. I da to neće imati nekog efekta. To je po zakonu tako", zaključila je Slobodanka za Blic.

Posebno je, kaže, pogodilo to što je tokom razgovora u školi stekla utisak da se deo odgovornosti prebacuje na njenu kćerku jer incident nije ranije prijavila. Zbog toga navodi da se nakon razgovora sa školom osjećala nemoćno i bez jasne podrške sistema.