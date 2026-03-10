Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Kristijan Šmit, rekla je bivši vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić na "Balkan forumu" u Budimpešti.

Ona je navela da su političke krize i izazovi stalno prisutni u BiH, ali da bezbjednost nikada nije bila ugrožena i da bezbjednosni sistem dobro funkcioniše.

"Politička situacija je nešto potpuno drugo. Za sve nas u Republici Srpskoj glavni razlog političke nestabilnosti je OHR i osoba koja je došla u Sarajevo, a koju mi ne priznajemo jer i dalje nema odgovarajuću potvrdu Savjeta bezbjednosti UN", naglasila je Trišić Babić.

Istakla je da je Šmit izazvao najveću političku krizu u BiH u posljednjih 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Za nas nije normalno da živimo u zemlji koja želi da postane dio EU i koja je već 30 godina na evropskom putu, a da u isto vrijeme imamo stranog vladara koji može da radi šta god želi, poput mijenjanja zakona", rekla je Trišić Babić na panel diskusiji o temi "Izgradnja stabilnog i sigurnog regiona kroz stratešku povezanost".

Ona je navela da medijski naslovi često preuveličavaju bezbjednosna pitanja u BiH, te dodala da treba imati u vidu da BiH ima snage Eufora, kao i NATO bazu sa određenim brojem vojnika u blizini Sarajeva.

Što se tiče stabilnosti zapadnog Balkana, istakla je da se ovaj region često prikazuje kao nestabilan.

"Sigurna sam da se to ponekad radi samo kao izgovor da bismo bili donekle isključeni iz određenih procesa u kojima bismo željeli da učestvujemo", ocijenila je Trišić Babić.

Govoreći o infrastrukturnim i energetskim projektima, ona je navela da zbog Federacije BiH nije realizovan projekat izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo, te da se ništa nije desilo ni kada je riječ o energetici i gasu iz Rusije.

"Istina je da glavno snabdijevanje gasom koje koristi Sarajevo, jer drugi dijelovi BiH uglavnom nemaju gas, dolazi iz Rusije. Zastoji su i u projektima gasa zbog FBiH", rekla je Trišić Babić.

Prema njenim riječima, sada svi govore o južnoj interkonekciji i gasovodu koji bi trebalo da uđe u BiH iz Hrvatske, ali je za sada to samo priča.

Trišić Babić je navela da je u vezi sa ovim pitanjem potrebno promijeniti neke regulative u FBiH i na nivou BiH, kao i postići dogovor sa Hrvatskom, izražavajući nadu da će se to uskoro desiti.