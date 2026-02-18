Orban: Grube i podmukle metode protiv Budimpešte

Izvor:
Mađarska se suočava sa sve većim pritiskom iz Kijeva i Brisela, koji pribjegavaju grubim i podmuklim metodama, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
"Imamo izbor: da se predamo proratnom taboru ili da ostanemo pri svome", rekao je Orban u video-snimku objavljenom na "Iksu".
On je dodao da "nema sumnje" da će Mađarska braniti svoj stav i da će nastaviti da podržava mir.
