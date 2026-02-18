Natpis na spomeniku nasmijao region

Poznato je da su Srbi kreativan naroda, a naša kreativnost ne manjka ni kada je o spomenicima riječ.

Tako se na grobljima oduvijek u moru vječnih obilježja uvijek mogao pronaći po neki zanimljiv natpis koji zasmije sve koji se pored njega u prolazu nađu. Upravo takvu reakciju budi i posljednji u nizu interesantan srpski epitah sa spomenika u Srbiji, a čija tačna lokacija je ipak za sada nepoznanica.

Zanimljivosti Ova 3 znaka brišu sve loše iz prošlosti - novac i ljubav stižu u paketu

Zadnji dio nadgrobnog spomenika osvanuo je tako na društvenim mrežama, tačnije na Tik toku, a koji je, kako se saznaje iz istog, za života napisala jedna Nevenka, koja je u par rečenica dosta toga rekla o sebi, svojoj životnoj borbi ali i svom pokojnom mužu.

Kako se, naime, može pročitati, Nevenka poslije smrti svog muža nije posustala, već pokazala za šta je sve sposobna, a to je na neobičan način htjela i da vječno zabilježi i svima stavi do znanja, prenosi "Telegraf".

"Poslije pokojnog supruga u teškoj bolesti uspjela pobijediti reumatičnu kostobolju, položiti za vozačku dozvolu, samostalno putovanje i odsijecanje nokata na pet kontinenata. Pisac dnevnika senzacija crtanja po svijetu, fotografisala preko 5.000 slika. Zdravim razumom pobijedila sve i uspjela u životu", piše na kraju ovog neobičnog i upečatljivog epitaha koji je naišao na brojne reakcije, a koji potpisuje izvjesna Nevenka Perić Kovačević.

Gradovi i opštine Incident tokom protesta u Sarajevu: Automobilom krenuo na demonstrante, policija mu pronašla drogu

Fotografiju simpatičnog natpisa sa spomenika u Srbiji možete pogledati na ovom linku.