Počela isplata neoporezive pomoći radnicima

Vlada FBiH donijela je Uredbu o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, koja je stupila na snagu 5. februara 2026. godine.

Ovim aktom precizno su definisani pravo na pomoć, visina i dinamika isplate, kao i način njene realizacije.

Uredbom je predviđeno da poslodavci svojim radnicima mogu isplatiti novčanu pomoć u iznosu do 300 KM mjesečno.

Riječ je o dodatnoj finansijskoj podršci koja se ne smatra platom niti naknadom plate u smislu Zakona o radu.

Bez oporezivanja

Važno je naglasiti da ova pomoć ne podliježe oporezivanju porezom na dohodak, u skladu s Pravilnikom o dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Time je poslodavcima omogućeno da radnicima isplate puni iznos bez dodatnih poreznih opterećenja.

Pomoć se može isplaćivati za period od januara do juna 2026. godine, a isplata se vrši isključivo nakon isteka mjeseca na koji se odnosi.

Isplate se realizuju u periodu od prvog do posljednjeg dana narednog kalendarskog mjeseca.

To znači da se pomoć za januar može isplatiti od 1. do 28. februara, za februar od 1. do 31. marta, za april od 1. do 31. maja, za maj od 1. do 30. juna, dok se pomoć za jun može isplatiti od 1. do 31. jula 2026. godine.

Poslodavci imaju i dodatnu administrativnu obavezu. Najkasnije do sedmog dana u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata, dužni su nadležnoj poreskoj ispostavi dostaviti Izvještaj o isplati pomoći.

Poreska uprava će, po prijemu izvještaja, izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova propisanih Uredbom. Izvještaj se podnosi na posebnom obrascu koji je sastavni dio Uredbe.

Na ovaj način vlasti su pokušale omogućiti dodatnu podršku zaposlenima u prvoj polovini 2026. godine, uz jasno propisane procedure i rokove za poslodavce.