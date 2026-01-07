Božić proslavljen u Prijedoru: Radost rađanja i novog početka

Pravoslavni vjernici okupili su se u crkvi Svete Trojice kako bi proslavili Hristovo rođenje. Božić, najradosniji hrišćanski praznik slavi radost rađanja i novog početka. Zdravlja i mira želje su mnogih vjernika koji su došli na molitvu.

"Ovo je jednostavno divno, svi se raduju i neka svima bude zdravo", poručuju građani.

Nakon jutarnje liturgije na kojoj je pročitana poslanica patrijarha srpskog Porfirija uslijedila je sveta tajna pričešća i tradicionalno lomljenje česnice.

"Svim našim vjernicima želim srećan i Bogom blagosloven praznik uz sve radosni pozdrav, Mir Božiji, Hristos se rodi, Vaistinu se rodi", rekao je Dragan Hrvaćanin, protonamjesnik.

U domovima je nastavljeno praznovanje, vrijeme božićnih praznika je vrijeme porodičnog okupljanja u danima koji donose ljubav, mir i radost.

Društvo Prvi put upriličeno lomljenje božićne česnice

"Na našoj trpezi je obavezno treba da ima česnica, cicvara i svijeća. Naravno, obavezno, rakija.Dugo nismo imali snijeg za Božić, što je kod nas pravoslavaca je ako je sniježan Božić berićetna je godina, srećna berićetna, plodna. Ove godine tako, I sada očekujem da mi djeca dođu pa da nastavimo da jedemo i da se družimo malo danas cijeli dan. Danas se ne ide nikud, bude se u svojoj kući", rekla je Danica Škorić, domaćica.

Praznici okupljaju porodicu, i zbog toga viševjekovna tradicija mora biti nastavljena, kaže Danica, ističući da će pravoslavne vrijednosti i dalje baštiniti u njenom domu.