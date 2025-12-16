Do sada 1,6 miliona upita: Kremlj otkrio kako do Putina stižu pitanja građana za "Direktnu liniju"

- 'Rezultati godine sa Vladimirom Putinom': Primljeno je preko 1,6 miliona pitanja - navodi se u saopštenju objavljenom na platformi Maks.

Svijet UZNEMIRUJUĆE: Supružnici pokušali zaustaviti teroristu, on ih ubio

Kako se ističe, do 18 časova po moskovskom vremenu primljeno je 702.000 poziva, 327.000 pitanja preko Maksa i 262.000 SMS poruka.

Takođe je primljeno 175.000 pitanja preko društvenih mreža, 61.000 pitanja preko zvaničnog sajta, 49.000 putem MMS-a i 20.000 putem aplikacije, prenosi RT Balkan.

- Da, (predsjedniku) šaljemo pregled. To je, u suštini, ogroman broj pitanja. Pošto se sve odmah sistematizuje, mi odmah vidimo koje oblasti su u pitanju, kao i odgovorni nadležni organi, kako po regionima, tako i na nivou cijele zemlje i na federalnom nivou - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da li se pitanja koja pristižu šalju ruskom predsjedniku.

Srbija Ovo je Radomir Kurtić - predstavnik srpske kompanije pronađen mrtav u Moskvi

Program "Rezultati godine sa Vladimirom Putinom", koji će obuhvatati "Direktnu liniju" i konferenciju za medije, emitovaće se 19. decembra u 12 časova po moskovskom vremenu.

Prikupljanje pitanja za program počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa. Ove godine, kao i 2024. godine, "Gigačet" se bavi obradom pitanja za direktnu liniju.

Stil Zbog jedne greške u šminkanju izgledamo starije nego što jesmo

Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsjedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svjetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima. Kako se navodi u najavi događaja, u predstojećoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji učestvovaće i predstavnici stranih medija.