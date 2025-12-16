Logo
Large banner

Do sada 1,6 miliona upita: Kremlj otkrio kako do Putina stižu pitanja građana za "Direktnu liniju"

Izvor:

Tanjug

16.12.2025

18:59

Komentari:

0
До сада 1,6 милиона упита: Кремљ открио како до Путина стижу питања грађана за "Директну линију"
Foto: Tanjug

Primljeno je preko 1,6 miliona upita za tradicionalnu godišnju konferenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, saopštio je Kremlj.

- 'Rezultati godine sa Vladimirom Putinom': Primljeno je preko 1,6 miliona pitanja - navodi se u saopštenju objavljenom na platformi Maks.

Терористички напад у Аустралији

Svijet

UZNEMIRUJUĆE: Supružnici pokušali zaustaviti teroristu, on ih ubio

Kako se ističe, do 18 časova po moskovskom vremenu primljeno je 702.000 poziva, 327.000 pitanja preko Maksa i 262.000 SMS poruka.

Takođe je primljeno 175.000 pitanja preko društvenih mreža, 61.000 pitanja preko zvaničnog sajta, 49.000 putem MMS-a i 20.000 putem aplikacije, prenosi RT Balkan.

- Da, (predsjedniku) šaljemo pregled. To je, u suštini, ogroman broj pitanja. Pošto se sve odmah sistematizuje, mi odmah vidimo koje oblasti su u pitanju, kao i odgovorni nadležni organi, kako po regionima, tako i na nivou cijele zemlje i na federalnom nivou - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da li se pitanja koja pristižu šalju ruskom predsjedniku.

Радомир Куртић

Srbija

Ovo je Radomir Kurtić - predstavnik srpske kompanije pronađen mrtav u Moskvi

Program "Rezultati godine sa Vladimirom Putinom", koji će obuhvatati "Direktnu liniju" i konferenciju za medije, emitovaće se 19. decembra u 12 časova po moskovskom vremenu.

Prikupljanje pitanja za program počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa. Ove godine, kao i 2024. godine, "Gigačet" se bavi obradom pitanja za direktnu liniju.

Шминка

Stil

Zbog jedne greške u šminkanju izgledamo starije nego što jesmo

Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsjedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svjetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima. Kako se navodi u najavi događaja, u predstojećoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji učestvovaće i predstavnici stranih medija.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

Košarka

Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele

1 h

0
Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Društvo

Hiljade stranih radnika dolazi u BiH: Utvrđena kvota dozvola

1 h

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

1 h

0
Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

BiH

Elmedin Konaković: Podržavam Stašu Košarca

1 h

0

Više iz rubrike

Супружници убијени у терористичком нападу у Аустралији

Svijet

UZNEMIRUJUĆE: Supružnici pokušali zaustaviti teroristu, on ih ubio

1 h

0
Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а

Svijet

Sijarto: Kupujemo 400 miliona metara kubnih američkog LNG-a

2 h

0
Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Svijet

Tinejdžer ubio djevojčicu (9): Mještani u šoku nakon strašnog zločina

2 h

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Oglasila se majka Ane Volš nakon što je Brajan proglašen krivim: ''Nadam se da će robijati do kraja života''

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

19

52

Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu: Evo kada se očekuje poboljšanje

19

45

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

19

42

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

19

40

Lampice na jelkama mogu napraviti katastrofu u kući: Električar otkrio najčešće greške koje pravimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner