Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

Agencije

16.12.2025

18:35

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Tehnologija je danas neizostavan dio svakodnevice, oblikujući način na koji radimo, komuniciramo i provodimo slobodno vrijeme te mijenjajući naše navike, stil života i društvene interakcije na načine koje prethodne generacije nisu mogle ni zamisliti. Ali, sjedilački način života nije samo lijen, već bi mogao uništiti i naše zdravlje i izgled. Stručnjaci iz aplikacije za praćenje koraka WeWard digitalno su zamislili kako ćemo izgledati 2050. ako ne promijenimo svoje navike sjedenja na kauču.

Medicinski utemeljena projekcija

Nazvan Sam, ovaj "goblin s kauča" osmišljen je kao medicinski utemeljena projekcija toga kako neaktivnost može uticati na naš fizički izgled i cjelokupno zdravlje. WeWard ga je stvorio prikupljajući podatke od Svjetske zdravstvene organizacije, Centara za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD i drugih izvora, a zatim ih unio u prompt na ČetGPT-u. I prognoza budućeg čovjekovog izgleda nije baš lijepa. Iz WeWard su upozorili da smo usred globalne epidemije neaktivnosti, a WHO je napomenuo da 80 posto adolescenata ne zadovoljava potrebne razine tjelesne aktivnosti, piše Njujork Post.

Елмедин Конаковић

BiH

Elmedin Konaković: Podržavam Stašu Košarca

"U današnjoj kulturi praktičnosti, jednostavni zadaci poput naručivanja hrane, dolaska na poslovne sastanke i povezivanja s prijateljima sada se mogu obavljati izravno s kauča. Dodajte tome sate provedene listajući po društvenim mrežama što dovodi do toga da provodimo abnormalne količine vremena sjedeći iza ekrana", objasnili su iz WeWard. Da stvar bude gora, sjedilački način života može povećati rizik od moždanog udara, srčanih bolesti, dijabetesa i raka, pa čak i demencije.

Samova groteskna figura

Ako vas statistika ne plaši, Samova groteskna figura definitivno hoće. "Ako tražite nešto zastrašujuće, ne tražite dalje od onoga što bi mogla biti naša budućnost ako nastavimo stavljati praktičnost ispred svakodnevnog kretanja", upozorio je WeWard. Samovo sjedilačko ponašanje uzrokovalo je debljanje jer se neiskorištena energija od sjedenja pretvara u masnoću i nakuplja oko njegovog struka. S vremenom će to povećati vjerovatnost da će oboljeti od srčanih bolesti i dijabetesa.

Новак Ђоковић

Tenis

Svašta: Objavljena lista najboljih, evo gdje je Đoković

Nadalje, Samovo loše držanje nije slučajnost. Dugotrajno sjedenje ili pogrbljenost nad ekranima rezultiraju glavom nagnutom prema naprijed i zakrivljenim gornjim dijelom leđa, simptomom kolokvijalno poznatim kao "tehnološki vrat". Komplikacija nije samo kozmetička jer često rezultira hroničnom boli u ramenima i vratu.

АИ-човјек за 25 година-16122025
AI-čovjek za 25 godina-16122025

Mišićno-koštani poremećaji

"Neki istraživači su sugerisali da često korištenje pametnih mobitela može dovesti do korištenja neutralnog položaja vrata ili razvoja mišićno-koštanih poremećaja. Ovaj savijeni položaj vrata može povećati bol u vratnoj kralježnici i izazvati naprezanje mišića u susjednim dijelovima vratne kralježnice", napisali su stručnjaci u časopisu "Interdisciplinary Neurosurgery".

илу-писање-16122025

Zanimljivosti

Ove srpske riječi koristi cijeli svijet

Neprestano pregledavanje društvenih mreža u potrazi za najnovijim sredstvima protiv starenja paradoksalno može ubrzati taj proces, što sugeriše Samov iscrpljeni izgled. Više studija pokazalo je da izlaganje plavom svjetlu sa zaslona može uzrokovati znakove preranog starenja i hiperpigmentacije kože, poručili su iz WeWarda. U međuvremenu, pretjerano vrijeme provedeno pred ekranom ublažava treptanje i prisiljava oči da se predugo fokusiraju na jednu udaljenost, što rezultira suhoćom, zamagljenim vidom, glavoboljama i poteškoćama s fokusiranjem.

