Dejan Matić otkrio recept za uspješan brak, tvrdi da je ovo najbitnije

Grand

16.12.2025

18:10

Дејан Матић открио рецепт за успјешан брак, тврди да је ово најбитније

Pjevač Dejan Matić nedavno se osvrnuo na svoj privatni život i otkrio tajnu uspješnog braka sa suprugom.

U iskrenom razgovoru otkrio je kako njeguje odnos i održava harmoniju u porodici, otkrivajući recept koji, kako kaže, funkcioniše kod njih.

"Prvo ljubav, a onda kompromis. Meni je Dragan Stojković Bosanac dao savjet odavno "Samo imaj na umu da tebe treba ispratiti", a to je definitivno moja supruga uspjela. To je recept za uspješan brak", zaključio je pjevač.

Takođe, Dejan je govorio i o svojoj uspješnoj saradnji sa pjevačicom Kajom Ostojić, autorkom njegove pjesme "Grešnica i vila".

Аца Лукас

Scena

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

"Mi smo i privatno dobri. Čuo sam pjesmu "Grešnica i vila" i jednostavno mi se svidjela, do saradnje je došlo spontano. Čuli smo se prije neki dan i baš sam joj predložio da obnovimo saradnju. Ona je jako talentovana i kaže "Fale mi muške pjesme", rekao je on.

