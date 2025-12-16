Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

Kontroverzna starleta Atina Ferari nedavno je otkrila da je bila u intimnoj vezi sa folkerom Acom Lukasom, ali tu se nije zaustavila sa iznošenjem prljavog veša.

Nakon njenog posljednjeg javnog istupa, Lukas je riješio da prekine ćutanje i da joj žestoko uzvrati – jednom za svagda.

Naime, Atina je tokom proslave 18. rođendana unuka Ere Ojdanića u Meljaku iznela niz šokantnih optužbi na račun Lukasa.

Scena Htjela da izbode Raleta: Ispovijest tjelohranitelja Ane Nikolić

Bez zadrške je tvrdila da je folker impotentan, ali i da navodno posjeduje pištolj.

"Bio sam u vezi s Melanijom Tramp"

Lukas je potom riješio da joj uzvrati na sebi svojstven način, pa je cijelu situaciju okrenuo na šalu, izjavivši javno kako je i on imao "tajnu vezu" sa Melanijom Tramp, koja je, kako tvrdi, trajala pune dvije godine.

"Neka sam ja prosperirao i avanzovao kada doživjeh da mi je glavni hroničar života ova Atina Ferari, alijas Mali Mokri Lug. Pa neka sam ja u životu uspio kada ona priča o mom životu. Dakle, dragi moji, neću ništa da objašnjavam. Molim sve moje poznanike i prijatelje da mi ne šalju više te klipove. Ne mogu da gledam to, nema potrebe. Sve što kaže je istina. Čak i taj pištolj dječiji što je vidjela u fioci, to je ostalo od sina mog kad je bio mali, to čuvam kao suvenir, šta zna svinja šta je dinja. Nego, kaže da je zovem, stvarno nemam potrebe da se pravdam, ali ja ni nemam njen broj. Čak sam i imao prije, ali sam izgubio telefon. Svi moji prijatelji znaju da kada ja izgubim telefon, nemam ničiji broj. E, njen nisam tražio, tako da nemam njen broj, nit je zovem, ne daj Bože", rekao je on, pa nastavio:

Zdravlje Kako nedostatak sna utiče na zdravlje?

"Ali dobro, sve što kaže sve je istina. Impotentan sam, hvala Bogu da sam impotentan kada je ona u pitanju. I šta još ima da kaže i neka kaže, sve što ima da kaže. Tako sam isto imao taj slučaj sa Melanijom Tramp. Bili smo dvije godine u vezi i Melanija živi, znate čim uđete u Vašington, treća kuća lijevo, e to vam je Bijela kuća. I ona nema u fioci ništa, nisam preturao po fijokama, ali smo bili u vezi. Jednom je čak i Donald naletio, pa sam ja pobjesnio, jer mi nije rekla da će on da dođe, da odem ranije, ali hvala Bogu, nije me uhvatio. Ona me sada stalno zove telefonom, ja neću da se javim, blokirao sam je, ona me zove sa nekog drugog telefona, ja joj se ne javljam. Pa onda, neki put, kada joj čujem glas, ja spustim slušalicu i tako se jurimo, mislim žena ne znam šta da radim sa tom Melanijom Tramp. Baš su naši mediji fenomenalni, ja zbog toga idem na CNN da dam intervju o vezi između mene i Melanije Tramp. Ne znam da li će da me objese na drvo ili će da me bace sa zadnjeg sprata kada budem došao", rekao je Aca i dodao:

Savjeti Ova grupa ljudi treba da izbjegava đumbir

"Ali naši novinari zdušno prihvataju sve psihopate ovog svijeta da pričaju o našim uspješnim ljudima. Tako da svako može svakoga da olajava i da priča šta mu duša hoće i šta mu srce želi. Ali što je babi milo, to joj se i snilo, a ova gospođica je.. Da ponovim, pa ako joj je or*lni s*ks iliti oralno zadovoljavanje veza, onda joj ja čestitam, ponavljam, ona Ginisov rekorder u broju veza. Ja sam samo jedna mala karika. Dodatak, za ovu klinku koja je uzela dotičnu gospođicu da je indoktrinira i da se*e protiv mene, moram da vam ponovo javno kažem. Draga moja koleginice i ostale satrape oko nje i ostale kolege koje učestvuju u ovome, možete da mi popušite ****. Ništa mi ne možete. Možete da uzmete koga kog hoćete da ****, znate da mi ne možete ništa", rekao je Aca Lukas, prenosi "Kurir".

"Htjela sam da ga izvedem na pravi put"

Podsjećamo, Atina Ferari iznijela je niz tvrdnji o Aci Lukasu naglašavajući da je bila s njim u vezi.

"Nema figuru i ljepotu koju tražim kod muškaraca, dopala mi se njegova inteligencija, harizma, bio je smiješan, i sad je smiješan", rekla je između ostalog Atina, pa dodala:

Scena Poznati TikTok influenser se ubio u svom stanu

"Htjela sam da ga izvedem na pravi put. On ne može da ima normalne intimne odnose. U prvoj fioci mu stoji pištolj, a u drugoj lijekovi koji koriste muškarci koji imaju problem s impotencijom".