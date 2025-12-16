Logo
Large banner

Pala odluka: Ukinuli provizije u mjenjačnicama

Izvor:

ATV

16.12.2025

17:23

Komentari:

0
Novac Evri Valuta
Foto: Pexels/Carlos Pernalete Tua

Narodna banka Srbije donijela je privremenu mjeru kojom se ukida mogućnost naplate provizije u mjenjačnicama prilikom prodaje evra građanima, s ciljem zaštite interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donio je ovu mjeru nakon pažljive analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje jasno proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu mijenjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina mjenjača primjenjuje prodajne kurseve značajno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti.

илу-ротација-19092025

Svijet

Tinejdžer ubio djevojčicu (9): Mještani u šoku nakon strašnog zločina

Narodna banka Srbije ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se samo kod pojedinih mjenjača pojavljivao na mjenjačkim tablama i potom u javnosti dijelio kao psihološki okidač panike, nije formirao na osnovu tržišnih kretanja, već je bio moguć isključivo u slučaju kada je mjenjač istovremeno primijenio maksimalno dozvoljeno odstupanje prodajnog kursa od srednjeg kursa od 1,25%, kao i maksimalnu zakonom dozvoljenu proviziju od 1%.

Kako navode iz NBS, donošenjem nove privremene mjere kojom se ukida mogućnost naplate provizije, više neće postojati osnov da se na mjenjačkim tablama ili u javnom prostoru pojavljuju prodajni kursevi koji mogu imati uznemirujući i obmanjujući psihološki efekat na građane. Na taj način, neće biti moguće da se u javnosti ističu kursevi od 120 dinara za evro.

derbi partizan zvezda

Fudbal

Oglasio se Partizan nakon što ga je FIFA suspendovala

Ova odluka predstavlja nastavak dosljednih aktivnosti Narodne banke Srbije usmjerenih na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući prethodno preduzete mjere kojima je obezbijeđena povećana dostupnost efektivnog stranog novca i olakšano poslovanje mjenjača u uslovima pojačane tražnje.

Podijeli:

Tagovi:

Narodna banka Srbije

mjenjačnica

valute

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лажна дојава о бомби на ВМА

Srbija

Lažna dojava o bombi na VMA

50 min

0
Додик: Србију волимо, а са Хрватима сарађујемо у ономе што је наш интерес

Republika Srpska

Dodik: Srbiju volimo, a sa Hrvatima sarađujemo u onome što je naš interes

51 min

3
Сарајево смог магла

Društvo

Ovi gradovi su danas na vrhu liste zagađenja u BiH

1 h

0
Пала ауто-мафија у Хрватској, хапшења и у БиХ

Region

Pala auto-mafija u Hrvatskoj, hapšenja i u BiH

1 h

0

Više iz rubrike

Које државе су купиле највише руског гаса?

Ekonomija

Koje države su kupile najviše ruskog gasa?

1 h

0
До 1.450 КМ: Минић објавио колики ће бити минималац

Ekonomija

Do 1.450 KM: Minić objavio koliki će biti minimalac

2 h

0
Родитељи, опрез: Са тржишта повучена два модела дјечијих колица

Ekonomija

Roditelji, oprez: Sa tržišta povučena dva modela dječijih kolica

2 h

0
Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

Ekonomija

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

17

48

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

17

45

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

17

38

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

17

36

Kako nedostatak sna utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner