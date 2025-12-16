Pala odluka: Ukinuli provizije u mjenjačnicama

Narodna banka Srbije donijela je privremenu mjeru kojom se ukida mogućnost naplate provizije u mjenjačnicama prilikom prodaje evra građanima, s ciljem zaštite interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donio je ovu mjeru nakon pažljive analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje jasno proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu mijenjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina mjenjača primjenjuje prodajne kurseve značajno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti.

Svijet Tinejdžer ubio djevojčicu (9): Mještani u šoku nakon strašnog zločina

Narodna banka Srbije ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se samo kod pojedinih mjenjača pojavljivao na mjenjačkim tablama i potom u javnosti dijelio kao psihološki okidač panike, nije formirao na osnovu tržišnih kretanja, već je bio moguć isključivo u slučaju kada je mjenjač istovremeno primijenio maksimalno dozvoljeno odstupanje prodajnog kursa od srednjeg kursa od 1,25%, kao i maksimalnu zakonom dozvoljenu proviziju od 1%.

Kako navode iz NBS, donošenjem nove privremene mjere kojom se ukida mogućnost naplate provizije, više neće postojati osnov da se na mjenjačkim tablama ili u javnom prostoru pojavljuju prodajni kursevi koji mogu imati uznemirujući i obmanjujući psihološki efekat na građane. Na taj način, neće biti moguće da se u javnosti ističu kursevi od 120 dinara za evro.

Fudbal Oglasio se Partizan nakon što ga je FIFA suspendovala

Ova odluka predstavlja nastavak dosljednih aktivnosti Narodne banke Srbije usmjerenih na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući prethodno preduzete mjere kojima je obezbijeđena povećana dostupnost efektivnog stranog novca i olakšano poslovanje mjenjača u uslovima pojačane tražnje.