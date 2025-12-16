Roditelji, oprez: Sa tržišta povučena dva modela dječijih kolica

16.12.2025
15:16
Komentari:0
Sa tržišta BiH povučena su dva modela dječijih kolica iz Kine jer predstavljaju rizik od povreda, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Dječija kolica nisu u skladu sa zahtjevima definisanim standardima, jer pojas za vezivanje nije adekvatan.
Riječ je o dječijim kolicima u četiri boje /AD23-0175, bar-kod 6432000189564/, te o kišobran kolicima "grej bejzik keti", model 6097014, šifra LC1726 sa bar-kodom 3852441710508.
Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, dok se potrošačima preporučuje da kolica prestanu da koriste i vrate ih u prodavnicu gdje su kupljena, navedeno je u saopštenju.
