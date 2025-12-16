Logo
Large banner

Roditelji, oprez: Sa tržišta povučena dva modela dječijih kolica

16.12.2025

15:16

Komentari:

0
Родитељи, опрез: Са тржишта повучена два модела дјечијих колица

Sa tržišta BiH povučena su dva modela dječijih kolica iz Kine jer predstavljaju rizik od povreda, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Dječija kolica nisu u skladu sa zahtjevima definisanim standardima, jer pojas za vezivanje nije adekvatan.

Riječ je o dječijim kolicima u četiri boje /AD23-0175, bar-kod 6432000189564/, te o kišobran kolicima "grej bejzik keti", model 6097014, šifra LC1726 sa bar-kodom 3852441710508.

Лидл

Region

Lidl otkrio važne detalje o platama potencijalnih radnika

Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, dok se potrošačima preporučuje da kolica prestanu da koriste i vrate ih u prodavnicu gdje su kupljena, navedeno je u saopštenju.

Повучена дјечија колица
Povučena dječija kolica

Podijeli:

Tagovi:

tržište BiH

kolica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

Ekonomija

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

5 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Hoće li Lidl u BiH donijeti "ekstremno niske cijene" i pritisnuti konkurenciju?

1 d

0
Евростат објавио цијене хране у Европи: Гдје је најскупља, а гдје најјефтинија?

Ekonomija

Evrostat objavio cijene hrane u Evropi: Gdje je najskuplja, a gdje najjeftinija?

1 d

0
Интел опет изгубио

Ekonomija

Intel opet izgubio

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

32

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

15

28

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

15

25

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

15

24

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

15

20

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner