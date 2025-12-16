Roditelji, oprez: Sa tržišta povučena dva modela dječijih kolica

Sa tržišta BiH povučena su dva modela dječijih kolica iz Kine jer predstavljaju rizik od povreda, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Dječija kolica nisu u skladu sa zahtjevima definisanim standardima, jer pojas za vezivanje nije adekvatan.

Riječ je o dječijim kolicima u četiri boje /AD23-0175, bar-kod 6432000189564/, te o kišobran kolicima "grej bejzik keti", model 6097014, šifra LC1726 sa bar-kodom 3852441710508.

Region Lidl otkrio važne detalje o platama potencijalnih radnika

Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, dok se potrošačima preporučuje da kolica prestanu da koriste i vrate ih u prodavnicu gdje su kupljena, navedeno je u saopštenju.