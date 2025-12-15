Logo
Intel opet izgubio

B92

15.12.2025

08:33

Интел опет изгубио

Intel je izgubio novu rundu u 16-godišnjem antimonopolskom sporu sa EU, ali kazna mu je smanjena.

Kompanija Intel pretrpjela je novi pravni poraz u jednom od najdužih antimonopolskih slučajeva u istoriji Evropske unije, ali je kazna ipak značajno umanjena.

Sud Evropske unije potvrdio je odluku Evropske komisije iz 2023. godine da Intel mora da plati kaznu zbog narušavanja konkurencije na tržištu procesora, ali je iznos smanjen sa 376 miliona na oko 237 miliona evra. Sud je ocijenio da prvobitni iznos ne odgovara "okolnostima i težini prekršaja.

Ovaj spor traje još od 2009. godine, kada je Intel prvobitno kažnjen rekordnih 1,06 milijardi evra zbog davanja finansijskih podsticaja velikim proizvođačima računara, uključujući HP, Acer i Lenovo, kako bi ograničili ili odložili prodaju uređaja sa AMD procesorima. Upravo ti podsticaji, koje je EU okarakterisala kao uskraćivanje konkurencije, ostali su centralna tačka slučaja.

I Intel i Evropska komisija i dalje imaju mogućnost žalbe pred Sudom pravde EU, što znači da bi ovaj pravni maraton mogao da potraje još neko vrijeme.

Tag:

konkurencija

Komentari (0)
