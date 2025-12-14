Sa BiH tržišta povučeno skoro 6.000 proizvoda: Evo koji su pokazali visoki rizik za potrošače

Sa tržišta BiH tokom 11 mjeseci povučeno je 5.980 komada proizvoda koji nisu ispunjavali bezbjednosne zahtjeve, rečeno je iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Kada je riječ o proizvodima sa ozbiljnim rizikom za potrošače, najviše proizvoda je od proizvođača iz Kine - 76 odsto, dok se za pet odsto proizvoda nije mogla utvrditi zemlja porijekla.

Električni uređaji, proizvodi za djecu, igračke, laserski proizvodi i lična zaštitna oprema su najzastupljeniji proizvodi sa ozbiljnim rizikom za potrošače i oni predstavljaju rizik od strujnog udara i požara, povreda, gušenja, oštećenja vida i hemijski rizik.

Tokom proaktivnog nadzora nad tržištem za 11 mjeseci realizovano je 106 inspekcijskih kontrola, u okviru kojih je kontrolisan 101 različit model proizvoda, od čega 59 modela nije ispunjavalo propisane bezbjednosne zahtjeve.

Kao rezultat navedenih aktivnosti, sa tržišta je povučeno 4.787 komada nesigurnih proizvoda, a uništeno je 3.812.

''Poslovni subjekti su dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa uskladili 490 komada proizvoda sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima'', naveli su iz Agencije i dodali da rezultati nisu konačni, jer je u toku preduzimanje mjera inspekcijskih organa.

Osim proaktivnog nadzora, sprovodi se reaktivni nadzor nad tržištem, na osnovu primljenih prigovora potrošača, obavještenja poslovnih subjekata, obavještenja o nesigurnim proizvodima iz regije, informacija o povredama i drugih informacija.

Agencija je tokom 11 mjeseci pokrenula 36 predmeta reaktivnog nadzora nad tržištem, a kod njih 26 utvrđeno je da se neusklađeni predmetni proizvodi nalaze na tržištu BiH.

Kao rezultat ovih aktivnosti, poslovni subjekti su sa tržišta povukli 2.168 komada nesigurnih proizvoda, izvršili povrat od potrošača za 67 komada i uskladili 426 komada proizvoda sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima.

Agencija u saradnji sa inspekcijskim organima u entitetima i Brčko distriktu u kontinuitetu proaktivno nadzire tržište na osnovu godišnjeg plana nadzora nad tržištem za tekuću godinu.

Proaktivni nadzor se sastoji od kontrole ciljanih grupa proizvoda na tržištu BiH, koji obuhvata administrativnu provjeru prateće dokumentacije, vizuelnu provjeru proizvoda i laboratorijska ispitivanja u skladu sa važećim propisima i BAS standardima.

U skladu sa planom nadzora nad tržištem za narednu godinu, Agencija će, u saradnji sa nadležnim inspektoratima u zemlji, kontrolisati 130 proizvoda u okviru proaktivnog nadzora nad tržištem.