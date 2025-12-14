Logo
Large banner

Sa BiH tržišta povučeno skoro 6.000 proizvoda: Evo koji su pokazali visoki rizik za potrošače

Izvor:

SRNA

14.12.2025

12:38

Komentari:

0
Са БиХ тржишта повучено скоро 6.000 производа: Ево који су показали високи ризик за потрошаче

Sa tržišta BiH tokom 11 mjeseci povučeno je 5.980 komada proizvoda koji nisu ispunjavali bezbjednosne zahtjeve, rečeno je iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Kada je riječ o proizvodima sa ozbiljnim rizikom za potrošače, najviše proizvoda je od proizvođača iz Kine - 76 odsto, dok se za pet odsto proizvoda nije mogla utvrditi zemlja porijekla.

Električni uređaji, proizvodi za djecu, igračke, laserski proizvodi i lična zaštitna oprema su najzastupljeniji proizvodi sa ozbiljnim rizikom za potrošače i oni predstavljaju rizik od strujnog udara i požara, povreda, gušenja, oštećenja vida i hemijski rizik.

Тортиља

Ekonomija

Oprez: Povlači se popularna namirnica

Tokom proaktivnog nadzora nad tržištem za 11 mjeseci realizovano je 106 inspekcijskih kontrola, u okviru kojih je kontrolisan 101 različit model proizvoda, od čega 59 modela nije ispunjavalo propisane bezbjednosne zahtjeve.

Kao rezultat navedenih aktivnosti, sa tržišta je povučeno 4.787 komada nesigurnih proizvoda, a uništeno je 3.812.

''Poslovni subjekti su dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa uskladili 490 komada proizvoda sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima'', naveli su iz Agencije i dodali da rezultati nisu konačni, jer je u toku preduzimanje mjera inspekcijskih organa.

Osim proaktivnog nadzora, sprovodi se reaktivni nadzor nad tržištem, na osnovu primljenih prigovora potrošača, obavještenja poslovnih subjekata, obavještenja o nesigurnim proizvodima iz regije, informacija o povredama i drugih informacija.

Agencija je tokom 11 mjeseci pokrenula 36 predmeta reaktivnog nadzora nad tržištem, a kod njih 26 utvrđeno je da se neusklađeni predmetni proizvodi nalaze na tržištu BiH.

Ajlajner

Savjeti

Odmah prestanite da koristite ovaj ajlajner, evo šta je pronađeno u proizvodu

Kao rezultat ovih aktivnosti, poslovni subjekti su sa tržišta povukli 2.168 komada nesigurnih proizvoda, izvršili povrat od potrošača za 67 komada i uskladili 426 komada proizvoda sa propisanim bezbjednosnim zahtjevima.

Agencija u saradnji sa inspekcijskim organima u entitetima i Brčko distriktu u kontinuitetu proaktivno nadzire tržište na osnovu godišnjeg plana nadzora nad tržištem za tekuću godinu.

Proaktivni nadzor se sastoji od kontrole ciljanih grupa proizvoda na tržištu BiH, koji obuhvata administrativnu provjeru prateće dokumentacije, vizuelnu provjeru proizvoda i laboratorijska ispitivanja u skladu sa važećim propisima i BAS standardima.

U skladu sa planom nadzora nad tržištem za narednu godinu, Agencija će, u saradnji sa nadležnim inspektoratima u zemlji, kontrolisati 130 proizvoda u okviru proaktivnog nadzora nad tržištem.

Podijeli:

Tagovi:

tržište BiH

povučeni proizvodi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

Svijet

Stravično! Hitno povučen iz prodaje plišani meda zbog tema o kojima priča sa djecom

3 sedm

0
Паризер хитно повучен из продаје

Ekonomija

Parizer hitno povučen iz prodaje

3 mj

0
Из познате продавнице хитно повучен производ: Постоји ризик од пожара

Ekonomija

Iz poznate prodavnice hitno povučen proizvod: Postoji rizik od požara

5 mj

0
Из продаје повучен хумус: Ово је разлог

Region

Iz prodaje povučen humus: Ovo je razlog

8 mj

0

Više iz rubrike

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

Ekonomija

Preko noći potonuo jeftini trgovački lanac koji posluje u regionu

1 d

0
Џонсонс мора да плати 40 милиона одштете због пудера који је купцима изазвао рак

Ekonomija

Džonsons mora da plati 40 miliona odštete zbog pudera koji je kupcima izazvao rak

1 d

0
Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

Ekonomija

Koliko novca od Njemačke primaju porodice s troje djece?

1 d

0
На њему ће бити ћирилица: Стиже нови евро, ово је изглед

Ekonomija

Na njemu će biti ćirilica: Stiže novi evro, ovo je izgled

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

16

03

Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner