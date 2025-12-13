Džonsons mora da plati 40 miliona odštete zbog pudera koji je kupcima izazvao rak

Kompaniji "Džonson i Džonson" naloženo je da isplati 40 miliona dolara odštete dvjema ženama koje tvrde da je bebi puder na bazi talka doprinio razvoju raka jajnika.

Porota Višeg suda u Los Anđelesu dodijelila je 18 miliona dolara Moniki Kent i 22 miliona dolara Debori Šulc i njenom suprugu, zaključivši da je kompanija godinama znala za potencijalne opasnosti proizvoda od talka, ali da nije upozorila potrošače, piše Gardijan.

Potpredsjednik kompanije za parnice Erik Has saopštio je da “Džonson i Džonson” planira da odmah uloži žalbu na presudu i da kompanija očekuje da će ona biti preinačena.

Prema sudskim zapisima, Kentovoj je dijagnostikovan rak jajnika 2014. godine, dok je Šulcova dijagnozu dobila 2018. godine. Obje su svjedočile da su više od 40 godina koristile bebi puder kompanije “Džonson i Džonson”, a njihovo liječenje uključivalo je velike operacije i višestruke cikluse hemoterapije.

Advokat tužilaca Endi Berčfild rekao je u završnoj riječi da je kompanija još šezdesetih godina prošlog vijeka znala da proizvodi na bazi talka mogu da izazovu rak, ali je te informacije prikrivala.

Advokat kompanije Alison Braun rekla je da ne postoji naučni dokaz koji potvrđuje vezu između talka i raka jajnika i da tužbe nisu potkrijepljene validnim studijama.

“Džonson i Džonson” se, prema sudskim podnescima, suočava sa više od 67.000 tužbi povezanih sa proizvodima od talka.

Kompanija tvrdi da su njeni proizvodi bezbjedni, da ne sadrže azbest i da ne izazivaju rak, a prodaju bebi pudera na bazi talka u SAD obustavila je 2020. godine.

Ovo su prvi slučajevi koji su stigli do suđenja nakon što su savezni sudovi u aprilu odbili najnoviji pokušaj kompanije da sporove riješi kroz stečajni postupak.