Sa tržišta BiH povučeni produžni kabl i dva držača za cucle

Sa tržišta BiH povučeni su produžni kabl sa četiri utičnice jer predstavlja opasnost od strujnog udara i požara, te dva modela držača za cucle - lančić i vezica zbog opasnosti od gušenja, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o produžnom kablu porijeklom iz Kine, čija je šifra 6784, a predstavlja opasnost od strujnog udara i požara zato što dimenzije utičnica nisu u skladu sa standardnim vrijednostima, ne postoji provodnik za uzemljenje, a utičnice nemaju zatvarače.

Kod ovog proizvoda nije ostvareno adekvatno učvršćenje napojnog kabla sa kutijom sa utičnicama, nije ostvarena adekvatna otpornost na zagrijavanje u normalnom radu, površina poprečnog presjeka provodnika u kablu nije u skladu sa propisanim vrijednostima.

Nije ostvaren ni minimalan rastavni razmak između provodnih dijelova, proizvod nije propisno označen, niti je usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS IEC 60884-2-7, naveli su iz Agencije.

Lančić za cucle iz Turske, čija je šifra 270, a bar kod 8690797102708, predstavlja rizik od gušenja, jer ne ispunjava zahtjeve propisane u tački 5.1.2 standarda BAS EN 12586+A1:2012, a uputstva za upotrebu i informacije na pakovanju za potrošače nisu u skladu sa standardom BAS EN 12586+A1:2012.

Vezica za cuclu je porijeklom iz BiH i nesigurna je jer ne ispunjava zahtjeve propisane u tački 5.1.6 standarda BAS EN 12586+A1:2012 koji se odnose na maksimalnu dužinu držača, a nedostaju joj i informacije na pakovanju za potrošače, podaci o proizvodu i uputstvo za upotrebu.

Uvoznici ovih proizvoda preduzeli su mjere povlačenja sa tržišta i njihovo uništavanja, dok se potrošačima preporučuje da ove predmete prestanu koristiti i vrate u prodavnicu gdje su kupljeni, dodaje se u saopštenju.