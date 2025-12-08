Logo
Sa tržišta BiH povučeni produžni kabl i dva držača za cucle

Izvor:

ATV

08.12.2025

12:10

Повучен са тржишта продужни кабл
Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Sa tržišta BiH povučeni su produžni kabl sa četiri utičnice jer predstavlja opasnost od strujnog udara i požara, te dva modela držača za cucle - lančić i vezica zbog opasnosti od gušenja, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o produžnom kablu porijeklom iz Kine, čija je šifra 6784, a predstavlja opasnost od strujnog udara i požara zato što dimenzije utičnica nisu u skladu sa standardnim vrijednostima, ne postoji provodnik za uzemljenje, a utičnice nemaju zatvarače.

савјет министара

BiH

Srpski ministri nisu podržali dnevni red sjednice Savjeta ministara

Kod ovog proizvoda nije ostvareno adekvatno učvršćenje napojnog kabla sa kutijom sa utičnicama, nije ostvarena adekvatna otpornost na zagrijavanje u normalnom radu, površina poprečnog presjeka provodnika u kablu nije u skladu sa propisanim vrijednostima.

Nije ostvaren ni minimalan rastavni razmak između provodnih dijelova, proizvod nije propisno označen, niti je usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS IEC 60884-2-7, naveli su iz Agencije.

Lančić za cucle iz Turske, čija je šifra 270, a bar kod 8690797102708, predstavlja rizik od gušenja, jer ne ispunjava zahtjeve propisane u tački 5.1.2 standarda BAS EN 12586+A1:2012, a uputstva za upotrebu i informacije na pakovanju za potrošače nisu u skladu sa standardom BAS EN 12586+A1:2012.

uvidjaj policija rs

Hronika

Tinejdžer poginuo u teškoj nesreći kod Aleksandrovca

Vezica za cuclu je porijeklom iz BiH i nesigurna je jer ne ispunjava zahtjeve propisane u tački 5.1.6 standarda BAS EN 12586+A1:2012 koji se odnose na maksimalnu dužinu držača, a nedostaju joj i informacije na pakovanju za potrošače, podaci o proizvodu i uputstvo za upotrebu.

Uvoznici ovih proizvoda preduzeli su mjere povlačenja sa tržišta i njihovo uništavanja, dok se potrošačima preporučuje da ove predmete prestanu koristiti i vrate u prodavnicu gdje su kupljeni, dodaje se u saopštenju.

