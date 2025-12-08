Tursku pogodio zemljotres

Izvor:
Tanjug
08.12.2025
11:45
Komentari:0
Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na 14 kilometara od Antalije, na dubini od 114 kilometara.
Hronika
Banjalučanin uhapšen u Prijedoru zbog krađe novčanika
Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je trajao dugo i osjetio se snažno, a u stanovima se ljuljao namještaj.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
12
48
12
38
12
37
12
27
12
20
Trenutno na programu