Tursku pogodio zemljotres

Izvor:

Tanjug

08.12.2025

11:45

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na 14 kilometara od Antalije, na dubini od 114 kilometara.

Lisice

Hronika

Banjalučanin uhapšen u Prijedoru zbog krađe novčanika

Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je trajao dugo i osjetio se snažno, a u stanovima se ljuljao namještaj.

