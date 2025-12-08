Tursku pogodio zemljotres

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na 14 kilometara od Antalije, na dubini od 114 kilometara.

Hronika Banjalučanin uhapšen u Prijedoru zbog krađe novčanika

Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je trajao dugo i osjetio se snažno, a u stanovima se ljuljao namještaj.