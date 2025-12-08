Oslobođeno oko 100 dječaka koji su oteti iz škole

Oko stotinu dječaka koji su bili oteti iz katoličke škole u ​​centralnoj Nigeriji prošlog mjeseca, oslobođeno je, saopštile su danas nigerijske vlasti.

Načelnik policije države Niger, Adamu Abdulahi Eleman, i biskup Bulus Dauva Johana, koji je zadužen za školu kao lokalni vođa katoličke zajednice, rekli su za Bi-Bi-Si da su dobili potvrdu o oslobađanju učenika.

Oni su potvrdili da ih je vladina Kancelarija savjetnika za nacionalnu bezbjednost obavijestila da će djeca od danas biti ponovo sa roditeljima.

Više od 250 učenika i 12 zaposlenih kidnapovano je iz katoličke škole "Sveta Marija" u Papiriju, što je posljednja u nizu masovnih otmica u Nigeriji.

Detalji o oslobađanju 100 školske djece ostaju nejasni, uključujući pitanje da li je to obezbjeđeno pregovorima ili silom, a nije poznato ni da li je otičarima plaćen otkup.

Guverner susjedne države Nasarava, Abdulahi Sule, rekao je lokalnim medijima da je savezna vlada odigrala ključnu ulogu u oslobađanju đaka.

Škole i vjerski objekti u sjevernoj i centralnoj Nigeriji su sve češće na meti otmičara.

Prošle nedjelje, naoružani otmičari su odveli najmanje 20 ljudi u dva odvojena napada - u novoosnovanoj crkvi u centralnoj državi Kogi i u pretežno muslimanskoj severnoj državi Sokoto, gdje su među otetima bile nevjesta i njene djeveruše.