Oslobođeno oko 100 dječaka koji su oteti iz škole

Izvor:

Agencije

08.12.2025

11:22

Komentari:

0
Ослобођено око 100 дјечака који су отети из школе
Foto: Pixabay

Oko stotinu dječaka koji su bili oteti iz katoličke škole u ​​centralnoj Nigeriji prošlog mjeseca, oslobođeno je, saopštile su danas nigerijske vlasti.

Načelnik policije države Niger, Adamu Abdulahi Eleman, i biskup Bulus Dauva Johana, koji je zadužen za školu kao lokalni vođa katoličke zajednice, rekli su za Bi-Bi-Si da su dobili potvrdu o oslobađanju učenika.

mup rs policija rs

Hronika

Policija Srpske pretresala na šest lokacija, više uhapšenih

Oni su potvrdili da ih je vladina Kancelarija savjetnika za nacionalnu bezbjednost obavijestila da će djeca od danas biti ponovo sa roditeljima.

Više od 250 učenika i 12 zaposlenih kidnapovano je iz katoličke škole "Sveta Marija" u Papiriju, što je posljednja u nizu masovnih otmica u Nigeriji.

Detalji o oslobađanju 100 školske djece ostaju nejasni, uključujući pitanje da li je to obezbjeđeno pregovorima ili silom, a nije poznato ni da li je otičarima plaćen otkup.

Guverner susjedne države Nasarava, Abdulahi Sule, rekao je lokalnim medijima da je savezna vlada odigrala ključnu ulogu u oslobađanju đaka.

алија балијагиц

Hronika

Alija Balijagić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva brata i sestre

Škole i vjerski objekti u sjevernoj i centralnoj Nigeriji su sve češće na meti otmičara.

Prošle nedjelje, naoružani otmičari su odveli najmanje 20 ljudi u dva odvojena napada - u novoosnovanoj crkvi u centralnoj državi Kogi i u pretežno muslimanskoj severnoj državi Sokoto, gdje su među otetima bile nevjesta i njene djeveruše.

Nigerija

otmica

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

