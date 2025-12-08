Logo
Putin: Podvizi predaka ostaju temelj nacionalnog sjećanja

Izvor:

RT Balkan

08.12.2025

10:00

Komentari:

Путин: Подвизи предака остају темељ националног сјећања
Foto: Tanjug

Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozdravio je učesnike, organizatore i goste sveruskog foruma Besmrtnog puka Rusije "Sjećanje van vremena", ističući da je pokret jedinstven ne samo za Rusiju, već i za druge države, prenose RIA Novosti.

- Pozdravljam vas na svečanom otvaranju sveruskog foruma 'Sjećanje van vremena' i čestitam vam desetogodišnjicu istinske narodne inicijative – 'Besmrtni puk Rusije'… Tokom proteklih godina vaš pokret je postao snažan i zaista jedinstven fenomen u životu naše zemlje i mnogih drugih država, našao je odjek u srcima miliona ljudi i stekao široku društvenu podršku - navodi se u poruci objavljenoj na sajtu Kremlja, prenosi RT Balkan.

Индонезија поплаве

Svijet

Smrtonosne poplave odnijele 950 života

Putin je dodao da se učesnici projekta posvećuju važnom i plemenitom dijelu, vodeći kontinuiran i sistematski rad usmjeren na očuvanje istine o istoriji otadžbine, o podvizima njihovih očeva, dedova i pradjedova koji su porazili nacizam i militarizam.

Šef ruske države izrazio je uvjerenje da će forum 2025. godine omogućiti učesnicima da postave nove pravce za obrazovni, prosvjetni i vaspitni rad.

