Otac izbo seksualnog prestupnika jer je komentarisao njegovu kćerku

Otac iz Velingtona u američkoj državi Juta optužen je da je izbo registrovanog seksualnog prestupnika čak 17 puta nakon što je muškarac navodno uputio komentare njegovoj kćerki.

Tad Džejmz Gurule (32) smješten je u zatvor okruga Karbon pod optužbama za pokušaj ubistva, nakon što su vlasti pozvane u jednu kuću u Velingtonu u ponedjeljak zbog prijave da je na tremu viđen muškarac sav u krvi, navodi “Foks 13”.

Hitne službe pronašle su neidentifikovanog muškarca u blizini kuće sa 17 ubodnih rana. Preživio je napad, ali njegovo trenutno stanje nije poznato, prenosi “Njujork post”.

“Sreo sam ga u pošti, uputio je nepristojne komentare”

Žrtva je kasnije policiji rekao da svog napadača nije lično poznavao, već da ga je sreo u pošti nekoliko dana ranije. Policija je kasnije identifikovala čovjeka koji je navodno nosio nož kao Gurulea, koji je priznao da je napao muškarca nakon što je ovaj navodno uputio nepristojne komentare njegovoj kćerki.

Nakon pretrage interneta, Gurule je saznao da je taj muškarac registrovani seksualni prestupnik. Navodni osvetnik zatim je otišao do žrtvinog stana i namamio ga napolje, ponudivši mu da odu van da nešto pojedu, rekli su istražioci.

“Priznao je, htio je da zaštiti svoju kćerku”

Gurule je isprva negirao da ga je izbo, ali je kasnije priznao da je odbacio nož na mjestu napada.

– Priznao je, navodeći da je namjeravao da ga ubije kako bi zaštitio svoju kćerku – napisala je policija u saopštenju, prema podacima KUTV.

Gurule se takođe suočava i sa dodatnim optužbama za drogu, nakon što je policija tokom pretresa njegove kuće pronašla opremu za narkotike, marihuanu i metamfetamin, prenosi Njujork post.