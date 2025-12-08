Logo
Large banner

Otac izbo seksualnog prestupnika jer je komentarisao njegovu kćerku

08.12.2025

09:23

Komentari:

0
Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку
Foto: pexels

Otac iz Velingtona u američkoj državi Juta optužen je da je izbo registrovanog seksualnog prestupnika čak 17 puta nakon što je muškarac navodno uputio komentare njegovoj kćerki.

Tad Džejmz Gurule (32) smješten je u zatvor okruga Karbon pod optužbama za pokušaj ubistva, nakon što su vlasti pozvane u jednu kuću u Velingtonu u ponedjeljak zbog prijave da je na tremu viđen muškarac sav u krvi, navodi “Foks 13”.

Мајка ставила сина у вакуум кесу-08122025

Svijet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK Majka stavila sina u vakuum kesu i usisala vazduh, on vikao samo jedno

Hitne službe pronašle su neidentifikovanog muškarca u blizini kuće sa 17 ubodnih rana. Preživio je napad, ali njegovo trenutno stanje nije poznato, prenosi “Njujork post”.

“Sreo sam ga u pošti, uputio je nepristojne komentare”

Žrtva je kasnije policiji rekao da svog napadača nije lično poznavao, već da ga je sreo u pošti nekoliko dana ranije. Policija je kasnije identifikovala čovjeka koji je navodno nosio nož kao Gurulea, koji je priznao da je napao muškarca nakon što je ovaj navodno uputio nepristojne komentare njegovoj kćerki.

Nakon pretrage interneta, Gurule je saznao da je taj muškarac registrovani seksualni prestupnik. Navodni osvetnik zatim je otišao do žrtvinog stana i namamio ga napolje, ponudivši mu da odu van da nešto pojedu, rekli su istražioci.

“Priznao je, htio je da zaštiti svoju kćerku”

Gurule je isprva negirao da ga je izbo, ali je kasnije priznao da je odbacio nož na mjestu napada.

Policija

Svijet

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

– Priznao je, navodeći da je namjeravao da ga ubije kako bi zaštitio svoju kćerku – napisala je policija u saopštenju, prema podacima KUTV.

Gurule se takođe suočava i sa dodatnim optužbama za drogu, nakon što je policija tokom pretresa njegove kuće pronašla opremu za narkotike, marihuanu i metamfetamin, prenosi Njujork post.

Podijeli:

Tagovi:

Amerika

napad nožem

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

Svijet

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

2 h

0
računar, haker, tehnologija

Nauka i tehnologija

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

2 h

0
Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

Region

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

2 h

0
Zastava Japana

Svijet

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

2 h

0

Više iz rubrike

Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух

Svijet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK Majka stavila sina u vakuum kesu i usisala vazduh, on vikao samo jedno

1 h

0
Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

Svijet

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

2 h

0
Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

Svijet

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

2 h

0
Zastava Japana

Svijet

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

55

Najmodernija boja se vratila na velika vrata: Evo kako da je nosite

10

55

Kada je bolje da uzimamo vitamin D - ujutro ili naveče?

10

54

Zmaj od Šipova poslao video poruku Baki Prasetu: Pričam ja

10

51

Pojeftinilo gorivo na pumpama u Srpskoj

10

49

Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner