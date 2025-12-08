Logo
Large banner

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

Izvor:

Dnevnik.hr

08.12.2025

08:42

Komentari:

0
Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

Zagrebačka policija uhapsila je 20-godišnjeg muškarca osumnjičenog za niz razbojništava u Zagrebu, a posljednje je počinio u utorak naveče u Dubravi.

Mladić je, kako navode iz Policijske uprave zagrebačke, počinio ukupno 10 kaznenih djela - osam razbojništava (od čega jedno u pokušaju), jednu krađu i jedno teško kazneno djelo krađe. Napadao je trgovine na području Sesveta, Dubrave, Maksimira, Medveščaka i Trešnjevke.

Поврће-воће-маркет

Zdravlje

Tri supernamirnice koje podižu imunitet i usporavaju starenje

Policija ga je uhvatila nedugo nakon posljednjeg razbojništva. U trgovinu u Dubravi upao je maskiran te je prijeteći nožem zaposlenima ukrao novac iz kase. Zatim je pobjegao automobilom prema zapadnom dijelu grada, ali policija ga je ubrzo locirala i uhapsila na području Laništa.

Kod njega je pronađen dio novca za koji se sumnja da potiče od pljačke, a istraživanjem je potvrđena sumnja da je riječ o istom počiniocu koji je u više navrata napadao trgovine istog trgovačkog lanca.

Ukupno je ukrao oko 3500 eura, piše Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

razbojnik

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

Zdravlje

Tri supernamirnice koje podižu imunitet i usporavaju starenje

27 min

0
Довољна само кап: Додавањем овог састојка побољшајте укус пржених јаја

Savjeti

Dovoljna samo kap: Dodavanjem ovog sastojka poboljšajte ukus prženih jaja

27 min

0
Први АИ фитнес асистент који тренира

Nauka i tehnologija

Prvi AI fitnes asistent koji trenira

33 min

0
Doktor, mikroskop

Nauka i tehnologija

Otkriće koje mijenja shvatanje granica života: Pronađena vatrena ameba

35 min

0

Više iz rubrike

Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

Region

Majka iz BiH osumnjičena da je tjerala maloljetne sinove na prinudni rad

6 h

0
Priština Kosovo

Region

Makedonski udžbenik razbjesnio Albance: Zbog teksta o Kosovu nemaju mira

14 h

0
Држављанке БиХ и Хрватске осумњичене да су покрале странце у Котору

Region

Državljanke BiH i Hrvatske osumnjičene da su pokrale strance u Kotoru

16 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatica šokirala Beograđanku, ovo je uradila na stanici u Zagrebu

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

08

52

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

08

44

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

08

42

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

08

42

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner