Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

Zagrebačka policija uhapsila je 20-godišnjeg muškarca osumnjičenog za niz razbojništava u Zagrebu, a posljednje je počinio u utorak naveče u Dubravi.
Mladić je, kako navode iz Policijske uprave zagrebačke, počinio ukupno 10 kaznenih djela - osam razbojništava (od čega jedno u pokušaju), jednu krađu i jedno teško kazneno djelo krađe. Napadao je trgovine na području Sesveta, Dubrave, Maksimira, Medveščaka i Trešnjevke.
Policija ga je uhvatila nedugo nakon posljednjeg razbojništva. U trgovinu u Dubravi upao je maskiran te je prijeteći nožem zaposlenima ukrao novac iz kase. Zatim je pobjegao automobilom prema zapadnom dijelu grada, ali policija ga je ubrzo locirala i uhapsila na području Laništa.
Kod njega je pronađen dio novca za koji se sumnja da potiče od pljačke, a istraživanjem je potvrđena sumnja da je riječ o istom počiniocu koji je u više navrata napadao trgovine istog trgovačkog lanca.
Ukupno je ukrao oko 3500 eura, piše Dnevnik.hr.
