Makedonski udžbenik razbjesnio Albance: Zbog teksta o Kosovu nemaju mira

Fotografija koja se dijeli na društvenim mrežama izazvala je veliki skandal kod albanskih medija u vezi sa obrazovanjem u Sjevernoj Makedoniji.

Analitičarka Nafie Selmani objavila je fotografiju na kojoj piše da se Kosovo zove "Metohija" i da pripada teritoriji Republike Srbije.

Ona optužuje stranku VLEN i takozvanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, jer kao dva saveznika, prema njenim riječima, ne bi trebalo to da dozvole.

"Da li je za ljude iz VLEN Kosovo - Kosovo, ili Metohija, kako stoji u udžbeniku iz geografije za sedmi razred, izdanje iz 2025. godine? I da li je njihov najveći politički pristalica, premijer Kosova, onaj koji je bio poznat po svojim nacionalističkim izjavama, svjestan ovog imena? Da li se i on slaže da je Kosovo Metohija?", upitala je ona i nastavila:

"Zar se ljudi iz VLEN malo ne stide što ne uspijevaju da zaštite čak ni najosnovniju stvar našeg nacionalnog identiteta? Ili je, po običaju, opet kriv Ali Ahmeti, Taravari? Koliko puta moraju da vas ponižavaju, pa vi nas, pa oni opet vas, samo zbog te male kosti moći koju su bacili za sto moći? Imate li barem trunke političke hrabrosti da zahtijevate povlačenje ove skandalozne publikacije i dokažete da zaista postojite malo izvan dekorativne uloge u vladi?", piše Selmani.

Kosovo i Metohija su dio Srbije i ova tvrdnja navodi se u zvaničnom udžbeniku geografije u državnim školama Sjeverne Makedonije, prenosi "Telegraf".