Logo
Large banner

Makedonski udžbenik razbjesnio Albance: Zbog teksta o Kosovu nemaju mira

Izvor:

Telegraf

07.12.2025

18:59

Komentari:

0
Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Fotografija koja se dijeli na društvenim mrežama izazvala je veliki skandal kod albanskih medija u vezi sa obrazovanjem u Sjevernoj Makedoniji.

Analitičarka Nafie Selmani objavila je fotografiju na kojoj piše da se Kosovo zove "Metohija" i da pripada teritoriji Republike Srbije.

zelenski tramp

Svijet

Poruka iz Kijeva: SAD bi mogle da svrgnu Zelenskog

Ona optužuje stranku VLEN i takozvanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, jer kao dva saveznika, prema njenim riječima, ne bi trebalo to da dozvole.

"Da li je za ljude iz VLEN Kosovo - Kosovo, ili Metohija, kako stoji u udžbeniku iz geografije za sedmi razred, izdanje iz 2025. godine? I da li je njihov najveći politički pristalica, premijer Kosova, onaj koji je bio poznat po svojim nacionalističkim izjavama, svjestan ovog imena? Da li se i on slaže da je Kosovo Metohija?", upitala je ona i nastavila:

"Zar se ljudi iz VLEN malo ne stide što ne uspijevaju da zaštite čak ni najosnovniju stvar našeg nacionalnog identiteta? Ili je, po običaju, opet kriv Ali Ahmeti, Taravari? Koliko puta moraju da vas ponižavaju, pa vi nas, pa oni opet vas, samo zbog te male kosti moći koju su bacili za sto moći? Imate li barem trunke političke hrabrosti da zahtijevate povlačenje ove skandalozne publikacije i dokažete da zaista postojite malo izvan dekorativne uloge u vladi?", piše Selmani.

гинеколог

Zdravlje

Australija na korak da iskorijeni rak grlića materice

Kosovo i Metohija su dio Srbije i ova tvrdnja navodi se u zvaničnom udžbeniku geografije u državnim školama Sjeverne Makedonije, prenosi "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi:

Kosovo i Metohija

Sjeverna Makedonija

Albanija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Барбара Витез

Srbija

Porodici stizale informacije da je viđena u Mađarskoj: Misterija nestanka Barbare

2 h

1
Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

2 h

1
Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

Zdravlje

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno uzimati

2 h

0
Продаје се кућа у Сечњу

Srbija

Mišo prodaje kuću od 130 kvadrata za 20.000 KM

3 h

0

Više iz rubrike

Држављанке БиХ и Хрватске осумњичене да су покрале странце у Котору

Region

Državljanke BiH i Hrvatske osumnjičene da su pokrale strance u Kotoru

4 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatica šokirala Beograđanku, ovo je uradila na stanici u Zagrebu

5 h

0
Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ

Region

Grad povećava naknade za novorođenčad na 1.000 KM

5 h

0
Силовао пријатељицу своје жене, па назвао супругу са једним захтјевом

Region

Silovao prijateljicu svoje žene, pa nazvao suprugu sa jednim zahtjevom

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

20

28

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

20

25

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

20

10

Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

20

04

Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner