Ovo je Eldin Dizdarević koji je napao tri medicinske sestre: “Treba da me se boje”

U Službi porodične medicine Doma zdravlja Kantona Sarajevo, u opštini Novi Grad, u petak tokom radnog vremena došlo je do haosa u kojem su napadnute tri medicinske sestre, a demoliran je i inventar.

Prema informacijama Avaza, sve je počinio Eldin Dizdarević, koji je danima na društvenim mrežama vrijeđao ljekare i medicinsko osoblje

Hronika Napad u Domu zdravlja: "Životi tri medicinske sestre su vrijedili kao jedna tableta"

– Evo doktori misle da ja dolazim zbog Apaurina kod njih, hej. Dolazim da ih je**m u mozak , i da uzimam pare preko njih. I pitali ste od čega živim: živim od vas levata seljačkih, starih sa fakultetima. Eto, sad znate, je*o vam ja mater. Oni misle ja lud, boje se, sas*ru se k'o grlica kad im ja dođem, i trebaju da se boje, jer su se pokušali poigrati s mojom glavom. Od sada se ja igram s njima, sa svima – napisao je još početkom ovog mjeseca Dizdarević.

U drugoj objavi piše o tome da su ga pitali kako se snalazi za novac, a on piše da živi od doktora “levata”, “seljačkih ka**na s fakultetom i da uzima “levate lopatom svaki dan”.

– Zato i idem u Dom zdravlja da im pare uzmem. Hoćeš li da ih na kokain navučem, Alaha ti – napisao je u drugoj objavi.