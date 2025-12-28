Logo
Maskirano lice pucalo na Kostu Pandurevića!

28.12.2025

07:54

Komentari:

0
Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!
Foto: Printscreen

Sinoć oko 22 časa na parkingu jednog ugostiteljskog objekta maskirano lice ispalilo je više hitaca na Kostu Pandurevića, saznaje portal Provjereno.

Prema saznanjima Provjereno.info, sve se dogodilo na parkingu dok se Pandurević nalazio pored svog vozila "Audi A6". U tom trenutku prišlo mu je maskirano lice i u njegovom pravcu ispalilo više hitaca, a nakon čega se udaljio prema šumi. Pandurević nije zadobio povrede.

O svemu je obaviještena i policijska stanica u Istočnom Novom Sarajevu, a u toku je uviđaj...

пао авион у рију

Svijet

Srušio se avion u more nedaleko od plaže Kopakabana: Snimak haosa u Riju, ima mrtvih

Podsjećamo, Pandurević je ranije hapšen zbog ranjavanja Adija Nukića. On je osumnjičen da je 19. juča 2023. godine došao motociklom do kafića "Mocca" i tada u njega ispalio sedam metaka. Određen mu je pritvor, a na teret mu se stavlja pokušaj ubistva.

Komentari (0)
