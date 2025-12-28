Maskirano lice pucalo na Kostu Pandurevića!

Prema saznanjima Provjereno.info, sve se dogodilo na parkingu dok se Pandurević nalazio pored svog vozila "Audi A6". U tom trenutku prišlo mu je maskirano lice i u njegovom pravcu ispalilo više hitaca, a nakon čega se udaljio prema šumi. Pandurević nije zadobio povrede.

O svemu je obaviještena i policijska stanica u Istočnom Novom Sarajevu, a u toku je uviđaj...

Podsjećamo, Pandurević je ranije hapšen zbog ranjavanja Adija Nukića. On je osumnjičen da je 19. juča 2023. godine došao motociklom do kafića "Mocca" i tada u njega ispalio sedam metaka. Određen mu je pritvor, a na teret mu se stavlja pokušaj ubistva.