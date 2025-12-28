Maskirano lice pucalo na Kostu Pandurevića!

28.12.2025
07:54
Komentari:0
Sinoć oko 22 časa na parkingu jednog ugostiteljskog objekta maskirano lice ispalilo je više hitaca na Kostu Pandurevića, saznaje portal Provjereno.
Prema saznanjima Provjereno.info, sve se dogodilo na parkingu dok se Pandurević nalazio pored svog vozila "Audi A6". U tom trenutku prišlo mu je maskirano lice i u njegovom pravcu ispalilo više hitaca, a nakon čega se udaljio prema šumi. Pandurević nije zadobio povrede.
O svemu je obaviještena i policijska stanica u Istočnom Novom Sarajevu, a u toku je uviđaj...
Podsjećamo, Pandurević je ranije hapšen zbog ranjavanja Adija Nukića. On je osumnjičen da je 19. juča 2023. godine došao motociklom do kafića "Mocca" i tada u njega ispalio sedam metaka. Određen mu je pritvor, a na teret mu se stavlja pokušaj ubistva.
